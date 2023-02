Università, Udu: «Da Esu solo promesse. I servizi mensa sono disastrosi»

L'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (Esu) in passato, aveva dichiarato con fermezza l'apertura di un nuovo punto ristoro entro Gennaio 2023, ma ad oggi non vi è traccia di questa tanto attesa mensa. «La situazione dei servizi mensa offerti agli studenti di Padova è disastrosa - dichiara Domenico Amico Senatore Accademico e coordinatore di Udu Padova - .Dopo la chiusura della mensa San Francesco 5 anni fa e il mancato rinnovo della convenzione con il ristorante Forcellini, sono solo 4 le mense disponibili, e solo una di queste offre il servizio pasto a cena. Inoltre, nessuna mensa è aperta la domenica, lasciando gli studenti senza alcuna alternativa. Questa situazione è peggiore nelle sedi distaccate, dove, nella maggior parte, non viene offerto alcun servizio di ristorazione».

Esu

«L'Esu continua a non mantenere le sue promesse e a trascurare le esigenze della comunità studentesca - evidenziano Francesca Pollero ed Emma Ruzzon, rappresentanti in cda Esu di Usu Padova - .In due anni siamo cresciuti di 10000 studenti in più all'interno dell'università e zero servizi aggiuntivi che hanno portato, come conseguenza, a lunghe e infinite code nelle poche mense disponibili. Gli studenti meritano un supporto adeguato e realmente accessibile, l'ESU deve mantenere le sue promesse. Sono passati ormai cinque anni dalla chiusura della San Francesco, anno dopo anno abbiamo sempre lavorato nel Consiglio di Amministrazione affinché ci fosse una effettiva data di riapertura che non è mai arrivata. Vogliamo risposte e investimenti reali sul diritto allo studio» - conclude Emma Ruzzon, anche lei rappresentante Udu in Senato Accademico.