Uno sportello della Questura al Bo per le pratiche di soggiorno degli studenti stranieri

Un aiuto per gli studenti stranieri in Erasmus o regolarmente iscritti, un segnale di vicinanza. Sono gli obiettivi che si pone l’istituzione dello sportello della questura all’interno del Bo.

Lo sportello

Sarà attivo già dalla seconda metà di settembre e lo si troverà al piano terra di Palazzo Bo. Lì gli studenti stranieri potranno espletare tutte le pratiche per il permesso di soggiorno e sarà aperto anche agli ospiti internazionali in caso di necessità. L’idea è partita durante alcuni colloqui tra il rettore Rosario Rizzuto e il questore Isabella Fusiello, durante i quali sono state riconosciute le difficoltà che a volte ritrovano gli studenti stranieri nella burocrazia, difficile da gestire. Così il questore ha dato la propria disponibilità a dislocare un ufficio all’interno degli spazi universitari e il rettore in breve tempo ne ha trovato uno adatto.