Università, Airc investe 4,4 milioni di euro in quaranta ricercatori del Bo

Fondazione Airc ha approvato i progetti e le borse di studio di 40 ricercatori dell’Università di Padova afferenti a diverse aree scientifiche, con un finanziamento totale per il 2022 di 4.4 milioni di euro. Si tratta di fondi destinati alla ricerca contro il cancro, ottenuti dai ricercatori tramite il processo di valutazione di Airc, basato sulla selezione trasparente e indipendente del merito scientifico di ogni progetto.

Zwirner

«In Italia, come del resto in Europa e nel mondo, numerose organizzazioni sostengono la ricerca di base, clinica e applicata, condotta a livello internazionale – sottolinea Fabio Zwirner, prorettore alla Ricerca dell’Università di Padova –. L’attenzione che Airc riserva da tempo ai nostri ricercatori credo sia una ulteriore testimonianza dell’eccellente qualità della ricerca che si svolge nel nostro Ateneo in molteplici discipline e si distingue per la capacità di attrarre finanziamenti sia da enti e fondazioni privati che da organismi internazionali. Mi piace ricordare la recente assegnazione di ben 4 Erc Starting Grants dell’Unione Europea che ha visto in questa occasione l’Università di Padova prima istituzione ospitante in Italia».