Il Bo compie 801 anni e festeggia con la ministra Bernini, ma fuori gli studenti protestano

Riprende il conto dopo gli 800 anni festeggiati per tutto il 2022. Oggi 13 febbraio s'inaugura l'anno 801 del Bo alla presenza della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. La cerimonia è in corso, con la rettrice Daniela Mapelli ovviamente protagonista.

La contestazione

Come ogni inaugurazione che si rispetti, mentre nell'aula magna rettori e cariche istituzionali parlano del futuro dell'Università, fuori c'è chi li contesta. C'è infatti un presidio in piazza Cavour organizzato da Piattaforma per il diritto allo studio, Spazio Catai, Asu, Adi e Sindacato degli studenti. «L’iniziativa è lanciata in segno di protesta contro il modello di istruzione celebrato nei festeggiamenti per gli 801 anni di Unipd, che si terranno in contemporanea al presidio», annuncia una nota. «Dopo mesi di mobilitazioni, l’università ignora il problema del diritto allo studio insieme a Esu e Regione, negando le borse di studio a 2.500 idonei non beneficiari, gli studenti non condividono il clima di festa che anche le istituzioni, soprattutto con la presenza della ministra Bernini, utilizzano per coprire i problemi strutturali di questo sistema, portando avanti con convinzione l’idea di un’istruzione meritocratica e di un’università sempre più simile ad un’azienda».

Il programma

In aula magna, dalle 11.30 in poi, sono previsti gli interventi della rettrice Mapelli, della ministra Bernini, della presidente del Consiglio degli Studenti Emma Ruzzon, del direttore generale dell’ateneo, Alberto Scuttari, e la prolusione del professor Telmo Pievani sul tema “Noi, la natura, la scienza: elogio della fragilità”, e quindi del maestro Emilio Isgrò. In coda la presentazione al pubblico dell’opera d’arte in due atti dello stesso Isgrò “L’abiura di Galileo”. Durante la cerimonia è previsto anche un intervento del Concentus Musicus Patavinus dell’università. Nel pomeriggio, alle 15, rettrice e ministra inaugureranno il museo dell’Orto botanico.