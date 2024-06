Cambiamenti climatici: Ciò che la fisica ha predetto 50 anni fa oggi è realtà

Il Professor Thomas Stocker è uno dei massimi esperti della dinamica del clima e dei modelli di ricostruzione del clima del passato sulla Terra, noto come paleoclima. Oltre alla sua attività di ricerca, ha ricoperto ruoli di vertice in importanti comitati internazionali sul clima. È membro onorario di prestigiose società, tra cui l’Accademia Americana delle Arti e delle Scienze, l’Accademia Leopoldina e l’Accademia dei Lincei, e ha ricevuto numerosi premi, tra cui il BBVA Frontiers of Knowledge Award nel 2024. Domani, giovedì 6 giugno alle ore 15.00 in Aula Rostagni del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Padova in via Marzolo 8 a Padova Thomas Stocker dell’Università di Berna terrà una conferenza dal titolo "Crisi climatica: ciò che la fisica ha predetto 50 anni fa è oggi realtà".

I cambiamenti climatici

I cambiamenti climatici e le loro conseguenze stanno provocando un impatto drammatico su molti aspetti della nostra vita quotidiana. Le ondate di siccità sempre più frequenti e i fenomeni meteorologici estremi stanno modificando i nostri modi di vivere, portando a nuove migrazioni e alterando i nostri sistemi ecologici. Per comprendere le origini di questi cambiamenti e valutare la possibilità di prevedere gli sviluppi futuri, la conferenza affronterà proprio la fisica del cambiamento climatico, uno dei temi di ricerca più discussi a livello globale per le sue enormi implicazioni sulla vita di intere popolazioni e sull’ordine mondiale. Questo sarà trattato attraverso rigorosi strumenti matematici introdotti per spiegare i sistemi complessi, che sono stati oggetto del premio Nobel del 2021 assegnato a Giorgio Parisi. I modelli atmosferici e oceanici sviluppati dagli anni '60 hanno previsto fenomeni come il riscaldamento della troposfera e degli oceani, nonché la fusione dei ghiacciai, fenomeni che stiamo attualmente osservando. Questi modelli, insieme alle osservazioni strumentali, costituiscono la base scientifica della Convenzione delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico e dell’Accordo di Parigi.

Seno

«In questi momenti di incertezza e di dubbio è fondamentale che le istituzioni accademiche diano voce ai veri esperti – sottolinea Flavio Seno, Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia –. Per offrire informazioni scientificamente motivate e combattere le fake news in un settore così critico e rilevante per la conoscenza e la vita stessa dei cittadini».