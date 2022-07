All'Università di Padova i primi laureati esperti in Cybersecurity

Domani, martedì 19 luglio alle ore 10.00, nella Torre di Archimede (via Trieste 63, Padova) si terrà la prima seduta di laurea magistrale in Cybersecurity dell’Università di Padova, gestito congiuntamente dai Dipartimenti di Matematica e Ingegneria dell’informazione dell’Ateneo. Il corso, di durata biennale e interamente in lingua inglese, è stato avviato a ottobre 2020 ed è arrivato quest’anno, in coincidenza con gli 800 anni dell’Ateneo patavino, al completamento del primo biennio di attività.

Conti

La commissione di laurea sarà presieduta dal Presidente del corso di laurea, professor Mauro Conti, che commenta: «Ogni giorno ci sono attacchi per controllare informazioni, sistemi, impianti industriali e dati custoditi dalle Pubbliche Amministrazioni. Ecco perché nel mondo servono milioni di professionisti della Cybersecurity e vanno formati: è un vuoto che va riempito. La loro mancanza crea seri problemi: le aziende e le pubbliche amministrazioni sono esposte e si perdono opportunità di sviluppo e di business per questa carenza. Per questo, con molto orgoglio, auguro ai nostri primi laureati un futuro di successo perché abbiamo bisogno di persone preparate come loro per la sicurezza del nostro Paese».