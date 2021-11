Sicurezza degli spazi aperti durante i grandi eventi: il progetto Impetus

Un progetto che parte dai fatti avvenuti la sera del 3 giugno 2017 a Torino in piazza San Carlo, dove erano sistemati i maxischermi per vedere la finale di Uefa Champions League tra Juventus e Real Madrid. L’obiettivo è sviluppare soluzioni e strategie per assicurare la sicurezza degli spazi aperti in occasioni simili.

Il progetto

L'Università di Padova, assieme al Comune di Padova e ad Unismart è partner del Progetto europeo IMPETUS - Intelligent Management of Process, Ethics and Technology for Urban Safety, finanziato dal Programma europeo Horizon 2020. Il consorzio è formato da 17 partners provenienti da 11 paesi membri dell’EU, incluse due città ovvero Padova ed Oslo. La filosofia è quella di sviluppare soluzioni tecnologico-informatiche e implementare strategie per assicurare la sicurezza nella fruizione degli spazi pubblici aperti, che risultano essere luoghi di aggregazione di numerose persone e che possono ospitare grandi eventi, nonché delle aree non delimitate che costituiscono "soft e easy target”. Le città di Padova e di Oslo, beneficiarie del finanziamento europeo, sono le due realtà locali che simuleranno uno scenario complesso per testare e dimostrare l'efficacia delle soluzioni tecnologiche all'avanguardia che sono e saranno sviluppate ed integrate dal progetto. L’obiettivo progettuale, da raggiungere durante i 30 mesi di durata del progetto (settembre 2020- marzo 2023), è la realizzazione di una demo/esercitazione "sul campo" che si svolgerà a Padova nell’area di piazza dei Signori nel settembre 2022, durante la quale saranno simulate azioni disturbanti e potenzialmente pericolose che andranno gestite mediante i tools digitali individuati e installati in un cruscotto specifico presso la centrale operativa della polizia locale.

Il test

Per realizzare al meglio tale demo conclusiva, il progetto prevede la realizzazione di un primo test/esercitazione che si terrà nei giorni 1, 2 e 3 dicembre 2021 ed in particolare il 2 dicembre in piazza dei Signori dalle ore 14 (simulazione di scenari critici). Durante entrambe le esercitazioni saranno presenti autorità e i rappresentanti dei partners progettuali e numerosi stakeholders. Il gruppo di ricerca dell’Università di Padova è coordinato dal professor Giuseppe Maschio del Dipartimento di Ingegneria Industriale, fondatore del corso di laurea in Ingegneria della sicurezza civile e industriale e componente dell’Ufficio di Presidenza della Commissione Nazionale Grandi Rischi. L’incontro di presentazione ufficiale del Progetto avrà luogo il 1° dicembre presso l’aula magna del liceo classico Tito Livio a partire dalle ore 14.45.