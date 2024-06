Qs World University Rankings, il Bo migliora la sua reputazione accademica: è tra le top 250

Con la pubblicazione di ieri, 4 giugno 2024, dei risultati del QS World University Ranking 2024, l’agenzia QS (Quacquarelli & Symonds) inizia il nuovo ciclo di classifiche basate sui dati aggiornati delle università di tutto il mondo. Qs, il cui sito web è visitato da circa 30 milioni di studenti in cerca di informazioni per orientare il loro futuro, mantiene un forte impatto nel fornire strumenti di conoscenza e comparazione sulle "world class university", le università di punta a livello mondiale per ricerca, didattica, innovazione e impatto sulla società. L’Università di Padova si classifica al 236° posto su scala globale e quarto ateneo in Italia, riconfermando la sua presenza pluriennale nelle 250 Top University, fascia che corrisponde al 1% delle migliori università al mondo.

L'analisi

In questa edizione del QS World University Ranking sono state analizzate 5638 università di 106 paesi, il 48% di istituzioni in più rispetto all’edizione precedente. Solo per le prime 1500 istituzioni mondiali sono stati resi pubblici i risultati della valutazione, e per l’Italia, sono 42 gli atenei che rientrano nella classifica. L’Università di Padova ha migliorato il suo punteggio in diversi indicatori: Reputazione accademica (+4 posizioni, 129° posto), Reputazione aziendale (+77 posizioni, 351° posto) e Employer Outcome (+30 posizioni, 590° posto). Questi indicatori riflettono le valutazioni espresse dal mondo accademico e imprenditoriale, che segnalano le istituzioni con eccellente qualità della ricerca, soprattutto di frontiera, e quelle che forniscono una solida formazione agli studenti, capaci di apportare sviluppo e innovazione nel mondo del lavoro. I risultati del Qs Wur riflettono positivamente anche il progressivo aumento degli studenti internazionali iscritti all’Università di Padova, che rappresentano ormai il 10% della popolazione studentesca. Questo risultato è frutto dell’ampia offerta formativa in lingua veicolare, dei numerosi accordi internazionali stipulati dall’Ateneo e della sua ricca rete di collaborazioni scientifiche e culturali.

Oscillazioni, già verificatesi in passato, sono presenti sugli indicatori bibliometrici e sulla sostenibilità.

I risultati

«I risultati di quest’anno del QS World University Ranking – commenta Mara Thiene delegata ai Joint Degree e International Ranking – riflettono la reputazione che il nostro Ateneo gode, nella comunità accademica e del lavoro. La costante crescita nei due indici reputazionali del QS WUR ("Academic Reputation" ed "Employer Reputation"), sono un riconoscimento del nostro impegno nel mantenere un alto livello di eccellenza sia nella ricerca che nella didattica. Siamo inoltre fieri della capacità di tramettere il sapere alla società, in particolare al mondo del lavoro. Collaboriamo attivamente con le imprese, le istituzioni e le organizzazioni, al fine di garantire che i nostri laureati siano preparati a fornire le loro competenze in relazione ai fabbisogni dei contesti professionali. La reputazione del nostro Ateneo non solo favorisce la ricerca e gli scambi accademici e studenteschi – ricorre infatti il primo ventennale dell’Erasmus - ma aumenta anche l'occupabilità dei nostri studenti e contribuisce allo sviluppo economico e sociale, a partire dal nostro territorio». Per trasparenza e analisi critica, l’Università di Padova continua a comunicare i propri risultati e a promuovere la data literacy attraverso una sezione dedicata del suo portale web istituzionale: www.unipd.it/ranking.