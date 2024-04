Verso la laurea europea, il convegno a Palazzo del Bo

Si terrà mercoledì 10 aprile dalle ore 10 in Aula Nievo del Palazzo del Bo, via VIII febbraio 2 a Padova, l’incontro dal titolo "European Degrees: verso una piena internazionalizzazione del sistema universitario" che illustrerà le potenzialità degli European Degrees in un’ottica di internazionalizzazione globale degli atenei italiani.

Le proposte

Lo scorso 27 marzo, la Commissione Europea ha presentato un nuovo pacchetto di proposte per promuovere la cooperazione transnazionale per i corsi di laurea e la mobilità internazionale degli studenti universitari, il ‘ Blueprint for a European Degree’. L’iniziativa rappresenta un’importante passo avanti verso una Laurea Europea, un titolo di studio rilasciato da più università europee e automaticamente riconosciuto in tutta l’Unione. Fondamentale per il rilascio della Laurea Europea sarà il rispetto di una serie di criteri che i corsi interateneo dovranno rispettare quali: l’eccellenza della formazione; la gestione congiunta del corso; la mobilità degli studenti; l'interdisciplinarietà e l'occupabilità; l’adesione ai valori europei. A questo importante risultato hanno contribuito attivamente 6 progetti pilota (con oltre 140 istituzioni coinvolte) che negli ultimi dodici mesi hanno analizzato i criteri per il rilascio del Joint European Degree Label, testato la sua efficacia e potenziale attrattività. Inoltre, grazie a numerose consultazioni con docenti, personale e studenti delle università, aziende, ministeri e agenzie di assicurazione della qualità, i progetti hanno elaborato una serie di raccomandazioni per il superamento degli ostacoli normativi legati ai programmi congiunti. Tre di questi progetti, EDLab, SMARTT e ED-AFFICHE, presenteranno i loro risultati durante il convegno. In particolare, il progetto EDLab, ha visto il coinvolgimento attivo dell’Università di Padova e di altri partner delle alleanze europee Arqus, Sea-EU, Eutopia e Enlight.

Le parole della Rettrice

«Sono estremamente soddisfatta del ruolo dell’Università di Padova in questo processo - commenta la rettrice dell’Università di Padova, Daniela Mapelli - da anni il nostro Ateneo è impegnato in prima linea nello sviluppo di corsi internazionali congiunti e di doppio titolo con un crescente interesse verso questo tipo di percorsi, con 43 corsi attivi nel 2023/24, e 11 Erasmus Mundus Joint Masters. La partecipazione all’Alleanza Arqus consentirà, inoltre, di avviare nel 2024/25 una nuova laurea magistrale congiunta (joint degree) in International Cybsersecurity e Cyberintellince. Essere coinvolti in reti e iniziative internazionali è fondamentale per far crescere, innovare e internazionalizzare il nostro Ateneo. Ci auguriamo che l’ottimo dialogo avviato con il MUR, l’ANVUR e gli altri Atenei italiani coinvolti in questi progetti possa continuare in futuro e fungere da motore per una piena internazionalizzazione del sistema universitario italiano».

Il dialogo costruttivo

«Siamo onorati di vedere come la Commissione Europea abbia accolto le proposte e raccomandazioni del progetto EDLab nell’ambito del nuovo Blueprint for a European Degree» - dice Mara Thiene, Delegata della Rettrice dell’Università di Padova per i Joint Degree e i Ranking Internazionali - «i criteri proposti per la Laurea Europea, sono il risultato del costruttivo dialogo avuto in questi mesi con la Commissione e la nuova formulazione dei criteri riflette ampiamente il lavoro portato avanti da EDLab. Allo stesso tempo, il Label proposto e rilasciato dal progetto EDLab sarà utile nelle future fasi di negoziazione del cd. European Degree».

L'evento

Alla discussione contribuiranno rappresentanti della Commissione Europea, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, oltre che di diverse università italiane ed europee.

I lavori si aprono alle ore 10 con i saluti di saluti Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova, Dorothy Kelly, coordinatrice Arqus Università di Granada, Cristina Basso, prorettrice Relazioni Internazionali Unipd, Mara Thiene, delegata Joint Degree e Ranking Internazionali Unipd. Seguiranno, moderati da Chiara Saccon, prorettrice Relazioni Internazionali dell’Università Ca’ Foscari, gli interventi di Yann-Mael Bideau, Commissione Europea DG-EAC, Mara Thiene su EDLab, Antonella Forlino dell’Università di Pavia su ED-AFFICHE, Fiorenza Deriu della Sapienza Università di Roma su SMARTT. Alle ore 11.00 è previsto il panel dal titolo “European Degrees: verso il superamento degli ostacoli per una piena internazionalizzazione del sistema universitario” - moderato da Daniela Mapelli , rettrice dell’Università di Padova - con Antonio Felice Uricchio, presidente del Consiglio Direttivo ANVUR, Michele Mazzola, MUR - Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione, Enrico Montaperto, MUR - Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, Marilena Maniaci, rappresentante ANVUR in ENQA, Nick Schiavon, coordinatore del Master Erasmus Mundus ARCHMAT.

Programma e informazioni sul convegno.

Foto articolo da https://ilbolive.unipd.it/sites/default/files/2024-04/European%20Degrees33x48_DEF.pdf