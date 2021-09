Compie 800 anni e pensa al futuro: al via i festeggiamenti dell’Università di Padova

La celebrazione dell’anniversario è un’occasione per comunicare i valori fondanti dell’Ateneo (la libertà di ricerca, l’apertura al mondo, la nascita del metodo scientifico e la sua applicazione quotidiana), come eredità del passato e guida per il futuro, che lasci anche un segno tangibile e permanente dopo il termine delle celebrazioni