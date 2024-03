Al Centro Congressi il forum della ristorazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Nel 2023 hanno chiuso battenti 1650 attività ristorative in Veneto, numero in leggera crescita rispetto alle 1617 del 2022, mentre le nuove iscrizioni alle Camere di Commercio sono state 804, poco meno delle 811 dell’anno precedente (nel 2013 erano 1.413), restituendo un saldo negativo di -846 imprese. Il dato incarna il clima generale di sfiducia del settore messo in moto su scala nazionale e internazionale da pandemia, crisi del personale, inflazione e rincari energetici, in un contesto sempre più competitivo e altamente tecnologizzato che dà vita a una lenta ma inesorabile “selezione naturale” delle attività più virtuose, per le quali si aprono nuove opportunità di crescita: il 2023 ha registrato una spesa alimentare fuori casa senza eguali su scala nazionale, 89,6 miliardi di euro.

Sono alcuni dei dati contenuti all’interno del Rapporto 2024 dell’Osservatorio Ristorazione che verrà presentato a Padova martedì 12 e mercoledì 13 marzo, al Padova Congress, in occasione della IV edizione del Forum della Ristorazione, l’evento nazionale di riferimento per il settore organizzato dall’agenzia RistoratoreTop con il sostegno della software house Passepartout, alla presenza di oltre novecento imprenditori da tutta Italia chiamati a confrontarsi sul tema dell’evoluzione, la grande sfida per il 2024. Accanto al dato non incoraggiante sulle cessazioni, ovvero le aziende fallite o inattive, compaiono in Veneto anche due record negativi. Le attività ristorative registrate passano dalle 29.744 del 2022 alle 29.075 del 2023, -2,24%, quasi il doppio del -1,2% della media nazionale. Si tratta del numero più basso degli ultimi dieci anni, così come quello delle imprese attive sul territorio: 24.959, -1,7% rispetto ai dodici mesi precedenti. “E’ scomparso chi non è stato in grado di evolversi in risposta alle crisi e all’evoluzione tecnologica, ma il fatto che si spenda sempre di più fuori casa, evidentemente in meno locali, comporta che ci siano margini di crescita esponenziali per chi è rimasto attivo e ha saputo adattarsi. In Veneto, come nel resto del Paese, i ristoratori si trovano oggi di fronte ad un bivio: evolversi, abbracciando le sfide e adeguandosi ai cambiamenti, oppure estinguersi entro pochi anni” spiega Lorenzo Ferrari, Presidente dell’Osservatorio Ristorazione.

Dalle analisi contenute nel rapporto utilizzando la banca dati della piattaforma Plateform, emerge anche che il 2023 è stato un anno in cui l’ampio impiego di tecnologia dentro e fuori i locali è stato protagonista assoluto, tra attrezzature di ultima generazione, intelligenza artificiale, sistemi di self order, attività di marketing e comunicazione digitali e software gestionali di cassa, prenotazioni, comande e magazzino. Strumenti, questi, che aiutano il ristoratore a riorganizzare e ottimizzare tempi e risorse, soprattutto all’interno del ristorante. Per quanto riguarda la tecnologia in cucina, infatti, il 77% ha dichiarato di fare ricorso a supporti in grado di elevare la qualità della produzione (per un ristoratore su due questi strumenti consentono di far risparmiare allo staff fino a 20 ore di lavoro a settimana), mentre l’84% utilizza strumenti tecnologici in sala per venire incontro alla carenza di personale che affligge ancora un’impresa su due e che incarna gli effetti della “Great Resignation” messa in moto dalla pandemia. “I pochi in grado di intercettare ed interpretare il cambiamento – conclude Ferrari - prospereranno a discapito dei molti che non si evolveranno. La figura del ristoratore in grado di rimanere competitiva, viene codificata in due categorie destinate a rappresentare la professione: l’artigiano, ovvero il proprietario di attività con al centro qualità e autenticità, spesso in cucina, che cura maniacalmente il servizio in sala e la fidelizzazione dell’ospite e l’imprenditore, ovvero il visionario che guida il business con una forte enfasi sulla crescita, sull’efficienza, sulla standardizzazione e sulla scalabilità. Entrambe figure che fortunatamente abbondano in questa regione e che ne incarnano lo spirito tanto vivace e creativo quanto pragmatico”. Il Forum della Ristorazione è stato realizzato grazie anche alla partecipazione di: Ristomedia, Incrementoo, Marengo Marketing, Digital Factor, SC Sistemi: Coshare e Stat Manager, Mirai Bay, Horeca Consulting, Bob Robotics, Cateringross, Food cost in cloud, Distillering, Uniontrade, MyCIA - Carta d'Identità Alimentare, Intraweb, Segway Robotics Italia, Aqua Chiara, Horeca Job, Baladin, Poggiana.