il giardino dei giochi presenta la festa di halloween a padova

Per tutta l’estate il progetto “Il Giardino dei Giochi” ha organizzato il cinema all’aperto ricevendo un grande consenso dal pubblico che ha portato i più piccoli a vedere i svariati film di animazione, di avventura e divertenti. Ora i volontari, che unendo le forze, hanno creato questo progetto per la comunità, hanno ripreso con la stagione invernale, organizzando la Festa di Halloween. Il giorno 31 Ottobre dalle ore 19.00 ci sarà il truccabimbi, 5 gonfiabili e la caccia al tesoro di dolcetti mentre alle ore 21:00 inizierà il film per bambini e ragazzi "La Famiglia Addams 2". In questo nuovo capitolo i coniugi Gomez e Morticia, dovranno fare i conti con l'età dei loro due figli e arrendersi all'idea che Mercoledì e Pugsley non sono più due bambini piccoli. I ragazzi infatti saltano persino le cene di famiglia per dedicarsi il più possibile ai loro giochi mostruosi. Così nel tentativo di riconquistare il rapporto con i figli, Gomez e Morticia decidono di fare una bella vacanza con tutta la famiglia. Lo spaventoso camper stregato li porterà attraverso l'America in un viaggio ai limiti della realtà, insieme a cugino IT e nuovi singolari personaggi. Cosa succederà questa volta alla famiglia più spaventosa di tutti i tempi? La proiezione del film avverrà nella sala cinema di Villa Francesconi Lanza, sede della Chiesa di Scientology di Padova che mette a disposizione gli spazi gratuitamente. I volontari, come sempre offriranno, stuzzicheria, pop-corn, dolcetti e bevande. Informazioni e contatti L’ingresso è libero a tutti e gratuito. Per maggiori informazioni chiama il 391.438.1933 o scrivi a ilgiardinodeigiochipadova@gmail.com o visita la Pagina Facebook Il Giardino dei Giochi .