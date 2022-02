A Cadoneghe in arrivo le isole ecologiche di ultima generazione

Il Comune di Cadoneghe ha richiesto i contributi del programma europeo “NextGenerationEU”, nell’ambito del Pnrr, per la rigenerazione delle isole ecologiche. L’obiettivo è quello di arrivare al rifacimento di tutte le 14 isole attive, utilizzando sistemi intelligenti di ultima generazione, che consentano la verifica del volume conferito con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata e assicurino l’accesso esclusivo tramite tessera. Prevista, inoltre, un’implementazione hardware e software con una piattaforma georeferenziata, a disposizione degli operatori e degli utenti, grazie a un’app specifica scaricabile, per questi ultimi, dal cellulare.

Differenziata

Nella domanda di accesso è stato specificato, tra gli obiettivi, l’aumento del tasso di raccolta differenziata, per ridurre sempre di più i conferimenti non conformi e non autorizzanti, migliorando il decoro urbano.

Il progetto prevede l’ammodernamento di tutte le isole, con il rifacimento in ogni caso della pavimentazione e delle platee, con il posizionamento dei nuovi contenitori automatizzati. Saranno in tutto 77 le campane interrate dal volume di 5 metri cubi e 16 i press container dal volume di 16 metri cubi, attivi 24 ore su 24. I nuovi volumi consentiranno un maggior controllo del rifiuto conferito, garantendo una maggior disponibilità anche nei fine settimana e durante le festività.

Pnrr

«Il Piano nazionale di ripresa e di resilienza costituisce una sfida importante per i comuni – afferma il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro – è di fondamentale importanza presentare progetti di qualità, che sposino le linee programmatiche del piano. Difficile trovare qualcosa che venga maggiormente incontro alla filosofia del Pnrr di un’iniziativa, come quella delle nostre isole rigenerate, che punta a migliorare le performance dei rifiuti, con massima attenzione alla riduzione del rifiuto secco residuo, attraverso un efficace sistema di raccolta territoriale. Le isole che andremo a realizzare saranno pulite e controllate in modo tale da consentire l’accesso agli aventi diritto, incluso, per un certo numero di conferimenti, anche agli utenti del porta a porta. Ringrazio Etra per la collaborazione e la convinzione per portare avanti il progetto e sono felice che anche altri comuni che fanno parte dello stesso bacino abbiano preso spunto dall’idea di Cadoneghe per implementarla, cogliendo al volo l’opportunità rappresentata dal Pnrr».