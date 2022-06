Acli invita agricoltori e Consorzio Bonifica per confrontarsi sulla tenuta del territorio

Acli Terra ha organizzato per martedì 28 giugno alle ore 20.45, presso la sala riunioni del plesso scolastico in via Municipio 22/i a Campodoro in provincia di Padova, l'incontro "il ruolo del Consorzio del Brenta per la tenuta del territorio".

Incontro

Alla serata informativa sono invitati sia gli agricoltori che gli allevatori, ma anche semplici cittadini di questo spicchio rurale della provincia padovana, in cui la preoccupazione per il futuro del territorio è tangibile, vista anche la recente siccità con tutte le limitazioni e i problemi che questa sta comportando per tutti.

Relatori

I relatori saranno Gianfranco Vezzaro, sindaco di Campodoro, Alberto Menegazzo, presidente di Acli Terra Padova, Enzo Sonza e Umberto Niceforo, rispettivamente presidente e direttore generale del Consorzio di bonifica Brenta.I due referenti del Consorzio interverranno con un resoconto delle attività svolte e lanceranno alcune proposte legate all’assetto idrogeologico e alle sfide per il futuro del mondo rurale patavino. Per informazioni 3200216446 - padova@acliterra.it