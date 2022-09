Acquisti "green", a Montegrotto il secondo incontro nazionale 

Il Comune di Montegrotto Terme, in collaborazione con A.N.Co.T., Fondazione Ecosistemi e OGD Terme e Colli Euganei, realizzeranno nel centro congressi dell’hotel Millepini giovedì 29 settembre, la seconda edizione del Forum Nazionale delle politiche, investimenti e servizi green per il rinnovo delle strutture del sistema termale italiano. «Una tema - spiega l’assessore alla Transizione Green, Luca Fanton - che sarà fondamentale per la nostra e per le altre amministrazioni perché gli acquisti verdi saranno necessari accedere a ogni tipo di fondo europeo e ai fondi nazionali che derivano dai fondi europei. Per questo è importante che le nostre amministrazioni siano sensibili e preparate».

Linee guida

Terme & Sostenibilità diventano le linee guida del “Forum Nazionale Compraverde Buygreen dei Comuni Termali” per farne la più avanzata e ricca offerta di eccellenze e professionalità coerenti con le prescrizioni green richieste dalla moderna sostenibilità per la transizione ecologica del sistema turistico termale italiano a partire dall’efficienza delle sue strutture e infrastrutture.

Protagonisti

In questo appuntamento, molto intenso e ricco di contributi, saranno protagonisti amministrazioni locali termali soci A.N.Co.T., amministrazioni locali aderenti all’OGD Terme e Colli Euganei, operatori economici e professionali del settore termale a livello nazionale e territoriale, operatori economici e professionali fornitori di beni e servizi al sistema termale, sistemi di assistenza e certificazione per la sostenibilità, istituzioni, Università, associazioni di categoria e sociali nazionali e del territorio, con proposte, progettualità, eccellenze e buone pratiche all’interno del quadro normativo di riferimento.

Terme

La seconda edizione del Forum Compraverde-Buygreen dei Comuni Termali si propone con un format “Green Meeting” articolato secondo due direttrici di networking e attività di rete pubblico-privato: un convegno istituzionale nazionale dal titolo: «Le nuove regole del gioco per il Sistema Termale Italiano: acquisti verdi, sostenibilità, transizione ecologica, PNRR, POR-FESR» e un’area «Green contact», ossia un borsa B2B in presenza, tra selezionati operatori professionali, amministrazioni termali, stakeholder (aziende, agenzie, enti istituzionali, associazioni...) con agenda personalizzata di incontri/ appuntamenti per lo scambio di buone pratiche, progettualità e servizi verdi innovativi per il settore termale.