Anche ad Albignasego l'illuminazione a led

Per aumentare l’efficacia delle azioni intraprese dal Comune di Albignasego finalizzate alla riduzione dei costi, in questi giorni è in fase di redazione un progetto per l’installazione di circa 300-400 punti luce a led che sostituiranno le vecchie lampadine dei lampioni. L’intervento costerà circa 130 mila euro e porterà a un beneficio di circa 15-20 mila euro all’anno; le lampade a led hanno in media una durata per numero di ore di due/tre volte superiore a quelle tradizionali.

Lampade

«Il prossimo autunno prevediamo di sostituire le vecchie lampade – annuncia il sindaco Filippo Giacinti -. Negli ultimi cinque anni è stata rinnovata buona parte delle luci pubbliche: ora 11 semafori e 2.900 lampioni stradali funzionano a led (pari al 52 per cento dei lampioni totali). Da qualche mese, inoltre, abbiamo scelto di spegnere alcune luci, pur assicurando la sicurezza; stiamo mettendo in atto tutte le azioni necessarie per ottimizzare la spesa. Non parliamo più di lotta agli sprechi bensì di razionalizzare le risorse: è fondamentale la collaborazione da parte di tutti perché non è pensabile arrivare al punto di dover tagliare sui servizi ai cittadini per pagare le bollette».

Comune

Nei mesi scorsi il Comune ha scelto di intervenire spegnendo le luci pubbliche dove possibile. A partire dalle ore 22 smette di funzionare circa il 20 per cento delle 5.800 luci, quelle considerate non indispensabili. A essere interessato è tutto il territorio comunale, dove questo non comporti rischi per le persone. Alcuni impianti (i più recenti) hanno permesso questa operazione temporizzata, mentre ciò non è stato possibile per quelli più datati, che non si accendono affatto.

Costi

In seguito ai rincari dei costi per l’energia elettrica, il Comune di Albignasego pagherebbe circa un milione e 200 mila euro all’anno per l’illuminazione, 500 mila euro in più rispetto al 2021. «Gli spegnimenti erano stati inizialmente concordati con la Polizia Locale e successivamente modulati sulla base delle reali situazioni ambientali in seguito a numerosi sopralluoghi – ricorda Valentina Luise, assessore al Risparmio Energetico - L’obiettivo era arrivare a tagliare i costi di almeno 350 mila euro all’anno: una cifra non indifferente, soprattutto in un momento come l’attuale».

Qualora si vedesse un lampione spento, per capire se si tratti di uno spegnimento programmato o di un guasto alla lampada, sarà sufficiente far caso all’orario: se la luce si accende di sera ma si spegne alle 22, allora si è di fronte a uno spegnimento programmato.

Qualora la luce non si accendesse affatto, potrebbe trattarsi di un guasto o uno spegnimento “totale”: in questo caso il suggerimento è di interpellare direttamente il numero verde per l’illuminazione pubblica 800052662 e/o il servizio di Segnalazioni del Comune tramite app MyAlbignasego, inserendo il proprio indirizzo mail per la risposta.