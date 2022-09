Emissioni di Co2 nel padovano, alcuni edifici ne "sparano" oquasi 200 tonnellate

Le emissioni di CO2 a Padova? Più in centro che in periferia. «E, d’altra parte, non poteva che essere così visto che gli edifici del centro storico sono più vecchi e dunque con impianti di riscaldamento decisamente obsoleti». A confermarlo è Giorgio Cambruzzi, socio fondatore di Anaci Padova, fino a poco tempo fa anche presidente dell’associazione degli amministratori di condominio (ha ceduto il testimone ad Alfredo Gambato dopo 52 anni di “governo”) ma ancora oggi impegnato a proporre studi e ricerche utili alla comunità.

La ricerca

L’ultima, in ordine di tempo, è la ricerca sulle emissioni di anidride carbonica dalle canne fumarie padovane che verrà presentata nel corso di un convegno in programma per venerdì 16 settembre alle 17 al Cinema Teatro Marconi di Abano Terme. «Con l’aiuto degli studenti della 4. A dell’Istituto Tecnico “Belzoni” – spiega Cambruzzi – sono stati elaborati i dati raccolti anche grazie ad AP Reti Gas e AF Energia nel gennaio del 2022 e, con questi, è stato possibile predisporre un database contenete le informazioni sui consumi di metano e sulle conseguenti emissioni generate dagli edifici che insistono nel territorio comunale di Padova tra gli anni 1998 ed il 2020”

Ne è venuto fuori un quadro particolarmente interessante visto che il monitoraggio ha riguardato la bellezza di 2518 edifici, in buona parte con valori inferiori a 54 tonnellate di anidride carbonica per anno, ma con una ventina che, per contro, di tonnellate di anidride carbonica ne “sparano” in aria oltre 196. Nel corso del convegno aponense – ha concluso Cambruzzi – forniremo il quadro complessivo, i dati quartiere per quartiere e alcune ipotesi sui possibili scenari futuri». Al progetto, oltre ai già citati ITC “Belzoni”, AF Energia e Ap Reti Gas, hanno collaborato anche ITS Red Academy, l’Assessorato Scuola Lavoro della Regione Veneto ed il Comune di Padova.