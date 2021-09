AcegasApsAmga, aperte le iscrizioni per partecipare alla Grande Macchina del Mondo

In partenza oggi 29 settembre le iscrizioni per La Grande Macchina del Mondo. Parliamo della settima edizione del programma di educazione ambientale del Gruppo Hera e promosso da AcegasApsAmga. Le attività de La Grande Macchina del Mondo, dedicate alle scuole dall’infanzia alla secondaria di primo grado, tornano in presenza, ma con diverse modalità per la fruizione in aula e a distanza, per andare incontro alle necessità delle classi e degli insegnanti.

Il programma

Il programma per l’anno scolastico 2021-22 è consultabile nell’area scuole del sito www.acegasapsamga.it, richiedendo poi l’iscrizione al progetto sul sito www.gruppohera.it/scuole, entro il 15 novembre. Per entrare nel dettaglio dell’iniziativa è previsto un Open day Virtuale: il 30 settembre alle ore 17.00 per gli istituti della provincia di Padova. Per partecipare è sufficiente iscriversi compilando il modulo a questo link: ISCRIZIONI OPEN DAY VIRTUALE 2021. L’open virtuale è organizzo dal Comune di Padova-Informambiente, oltre alla Grance Macchina del Mondo, verrà presentata tutta l’offerta didattica del Comune. Per partecipare è sufficiente iscriversi rivolgendosi all’Ufficio Informambiente (e-mail: informambiente@comune.padova.it). Il progetto La Grande Macchina del Mondo è ideato e realizzato dalle cooperative sociali “Atlantide” di Cervia e “La Lumaca” di Modena, in collaborazione con il Comune di Padova.

Pozzo di scienza

Da inizio ottobre al via anche un pozzo di scienza. Le novità non riguardano solo La Grande Macchina del Mondo, infatti dal 4 ottobre apriranno anche le iscrizioni della nuova edizione di un pozzo di scienza, il programma di divulgazione della cultura scientifica per le scuole secondarie di 2° grado del Gruppo Hera e promosso da AcegasApsAmga. Dalla prossima settimana saranno disponibili sul sito www.gruppohera.it/scuole il programma e il modulo per le iscrizioni. Tutte le novità della nuova edizione di un pozzo di scienza saranno presentate durante l’Open day virtuale lunedì 11 ottobre alle ore 17.

Numeri

Le lezioni, nell’anno scolastico 2020/21, sono state pensate per svolgersi sia in presenza che online, fornendo insegnanti e famiglie di numerosi strumenti digitali per continuare la formazione anche da casa, come l’app Gmm Ar+ per la realtà aumentata. In questo modo hanno potuto partecipare oltre 2.200 alunni, per un totale di 120 classi e 50 scuole a Padova. I docenti hanno potuto scegliere tra videolezioni in diretta, con la creazione di vere e proprie aule virtuali, disponibili su diverse piattaforme, o videolezioni e materiali digitali fruibili in autonomia. E sempre per i docenti sono stati proposti 3 webinar formativi per approfondire i temi acqua, energia e ambiente all’interno dell’Agenda 2030 Onu, che verranno riproposti anche per quest’anno scolastico.