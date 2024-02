Aree verdi in concessione per gli apicoltori: bando del Comune per 11 zone della città

Nuovo avviso pubblico del Comune per concedere ad apicoltrici e apicoltori 11 aree verdi per l’installazione di altrettanti apiari. L’obiettivo è quello di sostenere nella propria comunità locale lo sviluppo delle attività apistiche in maniera diffusa sul territorio, come opportunità di reddito e inclusione sociale nonché di tutela ambientale. Tale progetto rappresenta la naturale prosecuzione della sperimentazione avviata, circa tre anni fa, con l’installazione di un apiario composto da 10 arnie all’interno del Parco Morandi.

Pesticidi

Un intervento che si andava ad aggiungere alla riduzione dell’uso di pesticidi, alla messa a dimora delle specie vegetali più ricche di nettare, agli sfalci differenziati per lasciare intatte alcune zone di prato ricco di fioriture e alla promozione dei “bugs hotel”, come azioni mirate alla tutela degli ecosistemi e allo sviluppo della biodiversità in città. I requisiti obbligatori per partecipare al bando sono lo svolgimento continuativo da almeno due anni dell’attività di apicoltura e il possesso dell’assicurazione per responsabilità civile verso terzi e verso il Comune di validità corrispondente alla durata della concessione (tre anni, rinnovabili fino a sei).

La didattica

Oltre a tali requisiti vi sono poi dei criteri di premialità come la residenza nel Comune o nel territorio della provincia di Padova, la giovane età e l’iscrizione ad un’associazione di apicoltori. Tuttavia, il maggior numero di punti (fino a 20) è determinato dalla qualità della proposta didattica presentata. Infatti, tra gli obblighi dei vincitori del bando ci sarà la realizzazione, nell’arco di un anno solare, di almeno due iniziative didattiche a favore di una scuola primaria. Obiettivo dell’Amministrazione è infatti anche quello di diffondere cultura sulle api e l’apicoltura, quali saperi fondamentali per una più ampia tutela dell’ambiente e dell’ecosistema urbano.

Le aree

Le undici aree individuate hanno una superficie di circa 200 metri quadrati e sono dislocate in diversi punti della città. In dettaglio: area verde via Boccaccio, parco Roncajette, via Sant'Orsola Vecchia bosco Mortise, area verde via Messico, bacino di laminazione - via Gerardo, parco dei Salici, parco Mela Rossa, area verde cavalcavia Montà, parco Alpini, bosco via Monticano e parco Morandi

Il bando

Per partecipare al bando c’è tempo fino alle ore 12:00 del giorno 29 febbraio. Per maggiori informazioni è disponibile la pagina web https://www.padovanet.it/informazione/aree-verdi-concessione-lapicoltura-0. L’assessore al verde Antonio Bressa commenta: «Padova ha ottenuto il riconoscimento di città amica delle api proprio in virtù delle tante iniziative che abbiamo messo in campo per promuovere e valorizzare la presenza di questi preziosi insetti nel nostro territorio. Le api sono infatti fondamentali per la tutela della biodiversità e per preservare il nostro ecosistema e vogliamo proseguire sulla strada dello sviluppare il più possibile all’interno della città spazi sicuri dove le api possano svolgere la loro importantissima funzione e allo stesso tempo intendiamo agire con azioni di sensibilizzazione della cittadinanza. Con questa iniziativa uniamo la salvaguardia delle api e la tutela ambientale al sostegno degli apicoltori e delle attività apistiche come opportunità di reddito e inclusione sociale».