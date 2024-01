Tornano all’Arcella i Sabati Ecologici: «Anche quest’anno cittadini potranno fare la differenza»

A partire da sabato 27 gennaio, ogni ultimo sabato del mese, tornerà in piazzale Azzurri d’Italia l’appuntamento con i “Sabati Ecologici”, iniziativa lanciata da Comune e AcegasApsAmga per essere più vicini alle esigenze dei padovani e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ingombranti nelle vie del territorio.

I cittadini potranno fare la differenza e contribuire a una raccolta di qualità: come sempre ad accoglierli gli operatori della Multiutility, pronti ad assisterli nella consegna di quei rifiuti non conferibili nei contenitori stradali della raccolta differenziata, come ad esempio piccoli e grandi elettrodomestici, rifiuti da apparecchiature elettroniche ed elettriche (RAEE), materassi, divani, contenitori contaminati, pile e batterie, etc.

I Sabati Ecologici hanno riscosso da subito un grande successo tra i padovani, in particolare residenti dell’Arcella. Dal 2018, anno di lancio dell’evento, ad oggi sono state raccolte più di 237 tonnellate di materiale ingombrante in 65 giornate di servizio con oltre 6.800 accessi. Nel 2023 i cittadini hanno conferito più di 52 tonnellate di rifiuti ingombranti e l’affluenza è stata di oltre 1.700 accessi, con un picco di 202 accessi lo scorso mese di gennaio. Tra gli ingombranti più conferiti si trovano al primo posto i materassi, seguiti da reti del letto, divani, mobiletti e sedie in plastica. Successivamente, il legno rappresentato per la maggior parte da porte, sedie, comodini e bancali. Televisori, monitor e frigoriferi sono gli elettrodomestici più raccolti in occasione dei Sabati Ecologici in piazzale Azzurri d’Italia, dove è possibile conferire anche i tubi al neon dismessi. L’iniziativa si svolgerà ogni ultimo sabato del mese, sempre in piazzale Azzurri d’Italia, dalle ore 8:30 alle ore 12:30.