Arpav accende il semaforo arancio, da domani ferme ai box anche le Euro 5

Da domani 14 dicembre scatta l'allerta arancio per il blocco del traffico. I rilevamenti degli ultimi giorni e le previsioni di tempo stabile e soleggiato, favorevoli all'inversione termica, hanno portato Arpav ad accendere il primo semaforo arancione della stagione. In totale saranno coinvolti circa 170 mila veicolo in più, considerato che con l'arancione sono ferme le Euro 5

I divieti

Sarà vietata quindi la circolazione di: autoveicoli trasporto persone (categoria M) e trasporto merci (categoria N) alimentati a benzina Euro 0, Euro 1 e Euro 2, autoveicoli trasporto persone (categoria M) alimentati a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 e Euro 5, autoveicoli trasporto merci (categoria N) alimentati a gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e Euro 4, motoveicoli e ciclomotori (categoria L) Euro 0 e Euro 1.

Impianti termici

E' inoltre prevista la limitazione della temperatura degli ambienti che non deve superare:

- i 18 gradi (con tolleranza di 2° C) negli edifici adibiti a: abitazioni, uffici, attività ricreative, attività commerciali, attività sportive e attività scolastiche;

- i 17 gradi (con tolleranza di 2° C) negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali.

E' poi il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici (caldaie, stufe, caminetti...) alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet...) di classe 1 stella, 2 stelle e 3 stelle (classificazione ai sensi del Decreto n. 186 del 07/11/2017), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo. Per conoscere la classe di appartenenza del generatore a biomassa legnosa contattare il proprio installatore. Proibito le combustioni all'aperto di piccoli cumuli di materiale vegetale da attività agricole e forestali, barbecue, falò rituali, fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento e lo spandimento di liquami zootecnici.

Assessora Gallani

«Le condizioni meteorologiche delle scorse settimane, con molte piogge, hanno garantito una buona qualità della nostra aria e il permanere del livello di allerta verde - spiega l'assessora all'ambiente, Chiara Gallani - ma le previsioni per i prossimi giorni sono di alta stabilità atmosferica, per cui è probabile che si prosegua con il livello di allerta arancione anche con il prossimo bollettino di mercoledì. Ricordo che è prevista la sospensione delle limitazioni per gli autoveicoli nel periodo natalizio dal 18 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, significa che entreremo nel periodo di sospensione delle misure con livello verde e arancio e per questo invito tutti i padovani e le padovane ad agire con coscienza e utilizzare il meno possibile l’automobile, regolare il riscaldamento ed evitare l'uso di caminetti e stufe. Il rischio è che a gennaio scatti l’allerta rossa, che potrebbe accompagnarci per tutto il primo periodo dell’anno. A tal proposito ricordo le agevolazioni che abbiamo messo in campo per favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici per gli spostamenti nel periodo natalizio: l’estensione della validità del biglietto famiglia e l’estensione della validità del biglietto urbano in alcune giornate».