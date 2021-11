Arpav lancia la sfida tra videomaker sostenibili. Premi fino a 1200 euro

Per gli aspiranti giovani registi che hanno a cuore l’ambiente Arpav lancia una sfida. Raccontare attraverso un video gli stili di vita più sostenibili, la riduzione dei consumi e come progettare un futuro più equo per tutti. In palio tre premi ai migliori video: 900 euro al primo classificato, 700 al secondo, 600 al terzo da spendere in acquisto in un pc, un tablet o in un corso per videomaker. Inoltre i vincitori potranno partecipare a settembre 2022 a un evento speciale all’interno della Mostra del Cinema di Venezia.

Il concorso

Il concorso #arpaVideo è aperto ai giovani dai 18 ai 24 anni e agli studenti delle scuole secondarie del Veneto, che possono partecipare da soli o in gruppo. Obiettivo è realizzare un breve video, massimo di 4 minuti, che affronti i temi dell’Agenda 2030 dell’Onu e si focalizzi sulla Strategia regionale per lo Sviluppo sostenibile del Veneto, facendo riferimento a una delle macroaree: Innovazione e digitalizzazione per l’economia circolare, Tutelare e valorizzare l’ecosistema socio-ambientale, Ridurre l’inquinamento di aria, acqua, terra.

Le iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte fino al 15 dicembre. Per inviare il video c’è poi tempo fino all’8 aprile 2022. I cortometraggi saranno valutati da una giuria nominata da Arpav che prenderà in esame la qualità tecnica delle immagini, dei suoni, delle interpretazioni e la capacità di comunicare il messaggio in modo creativo e originale. Anche per gli studenti delle scuole secondarie sono previsti premi di 1200, 1000 e 800 euro ai primi tre video classificati, oltre a due premi speciali Arpav e Giuria di 600 euro da utilizzare per l’acquisto di servizi educativi digitali e materiali a uso didattico. Qui il regolamento https://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/educazione-per-la-sostenibilita/educazione-ambientale/arpavideo/contest-arpavideo-2022