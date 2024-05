Parte il nuovo bando per l'assegnazione di terreni per orti familiari

È confermato l’avvio del processo di assegnazione di porzioni di terreno destinate alla coltivazione di orti familiari nell'ambito dell'orto sociale sito in via San Francesco. Tutti i cittadini residenti ad Albignasego che desiderano ottenere in concessione un'area di terreno per uso familiare possono presentare la propria domanda entro le ore 13.00 del 28 maggio 2024. Le richieste possono essere effettuate personalmente presso l'ufficio protocollo del Comune o tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo albignasego.pd@cert.ip-veneto.net. Per essere ammessi alla selezione, i candidati devono essere residenti ad Albignasego e non possedere, a qualsiasi titolo, appezzamenti di terreno coltivabili nel territorio del Comune di Albignasego e nei Comuni limitrofi.

Il versamento

È previsto il versamento di un contributo annuo di 50 euro, destinato a coprire le spese di gestione degli orti sociali, come stabilito dalle tariffe per i servizi a domanda individuale decise dalla Giunta Comunale. Qualora il numero di richieste superi la disponibilità di porzioni di terreno, l'Amministrazione Comunale stilerà una graduatoria seguendo criteri di priorità che includono categorie come portatori di handicap, pensionati con pensione minima, disoccupati, casalinghe e studenti.

I terreni

La durata dell'assegnazione dei terreni è di tre anni, al termine dei quali gli orti devono essere restituiti al Comune.Per presentare la domanda è necessario avere compiuto 18 anni e essere in grado di provvedere personalmente o tramite familiari alla coltivazione del terreno assegnato. Le norme di assegnazione e utilizzo sono regolate dal Regolamento Comunale disponibile sul sito ufficiale del Comune di Albignasego, per ulteriori informazioni e per ottenere il modulo di domanda, è possibile rivolgersi all'ufficio protocollo del Comune o visitare il sito web ufficiale all'indirizzo comune.albignasego.pd.it

