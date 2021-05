Biciclettata della salute domenica a Montegrotto Terme 

In bicicletta per la promozione della salute, per richiamare l’attenzione sulle malattie oncologiche e in generale sull’importanza del movimento per promuovere la salute: è la Biciclettata della salute a MontegrottoTerme promossa per domenica prossima, 9 maggio dal il Comune di Montegrotto Terme, la Cooperativa A perdifiato, e la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori).

Benessere

Sarà una mattinata all'insegna del benessere: con un piacevole itinerario in bicicletta e con uno stand informativo sulla prevenzione oncologica.«Questo appuntamento - afferma l’assessora al Sociale Elisabetta Roetta - assume un significato più importante perché in quest'anno di emergenza sanitaria fare prevenzione è stato particolarmente difficile».

Prevenzione

Il programma prevede alle 9, ritrovo in piazza Roma, di fronte al municipio, salle 9.15 l’allestimento delle bici, seguirà alle 9.30 la partenza per la passeggiata in bici con passaggio nei pressi di importanti siti naturalistici e storici, lungo un piacevole itinerario, per rientrare alle 11 al punto informativo Lilt dove sarà disponibile l’olio della salute per sostenere le iniziative di prevenzione oncologica di Lilt di Padova. Il tour in bici è gratuito e adatto a tutti. Gli organizzatori invitano tutti gli interessati a presentarsi muniti di mascherina, le indicazioni di dettaglio per partecipare in sicurezza saranno illustrate prima della partenza.