Cadoneghe, al parco dei Salici rivive il Salix Tortuosa di via Sorio

Cadoneghe si arricchisce di una nuova area alberata, grazie all’impianto di otto talee di Salix tortuosa negli spazi di Parco della Speranza di via Rigotti. Il progetto è stato voluto dal Comune in collaborazione con l’associazione Salix in Mente di Padova. Le talee arrivano dall’esemplare di via Sorio (Padova) ora trasformato in un’opera di arte urbana.

Schiesaro

«Siamo felicissimi di avere questi bellissimi esemplari di una specie che finora non era presente nel nostro territorio comunale — afferma il sindaco Marco Schiesaro — queste piante, sanissime e già altre, in certi casi, oltre tre metri, potranno già fare ombra nelle prossime estati, concedendo sollievo ai nostri amici a quattro zampe: cinque talee, infatti, sono stata impiantate nella frequentata area cani di Cadoneghe storica».

Bettin

«C’è stata subito intesa con l’associazione — aggiunge l’assessore Elisa Bettin, con delega al Verde Pubblico — e abbiamo dato volentieri spazio a queste piante derivate da un salice che purtroppo è deceduto. Queste piante vanno a completare il progetto curato dal nostro esperto di verde urbano, il dottor Luigi Strazzabosco, all’insegna della biodiversità che portiamo avanti proprio in questa zona di Cadoneghe, con uno spazio, non lontano da questa area verde dedicato alla crescita spontanea».

Campigli

«Le talee — racconta Michela Campigli, portavoce dell’associazione Salix in Mente — ormai diventate in tutto e per tutto dei piccoli alberi, arrivano dall’esemplare di salice padovano di via Sorio che è stato scolpito dal vivo. Ma, in un primo momento, la pianta non è morta, ed era riuscita a gettare delle fronde che sono state recise. Le abbiamo recuperate e le abbiamo conservate per due anni, finché non sono state pronte per l’impianto. Ora avranno una nuova vita, peraltro in un’area che sarà molto frequentata da animali. Quello di Padova, peraltro, era un esemplare molto interessante, il cui Dna è stato raccolto anche dall’Università proprio per studiarne le specificità».