Cementeria Buzzi, i comitati si appellano alla Provincia

Comitati contro Cementeria, a Monselice, nuova puntata. Il comitato Lasciateci Respirare, infatti ha chiesto alla provincia di Padova di annullare la modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale che autorizzava l’utilizzo del sottoprodotto “silicato di ferro derivato da rifiuto”. A seguito del rigetto della istanza per la costruzione del nuovo silos da parte del comune di Monselice l’atto, secondo i comitati ambientalisti, è diventato illegittimo.

Provincia

«I comitati - scrivono in una nota - hanno trasmesso una motivata richiesta alla Provincia di Padova di annullare l’autorizzazione che prevedeva l’uso, nel ciclo produttivo del cementificio, del prodotto derivato dalla lavorazione del rame in una miniera spagnola, infatti il Parco Colli ne vieta espressamente lo stoccaggio all’aperto e il nuovo silos non può essere costruito. Dopo una attenta ricognizione degli atti amministrativi si è dimostrato come la Provincia di Padova abbia rilasciato nel maggio 2020 una autorizzazione alla cementeria senza avere acquisito preliminarmente il nulla osta degli altri enti coinvolti, in particolare il Parco Regionale dei Colli Euganei e il comune di Monselice».

Stoccaggio

«La possibilità di stoccare provvisoriamente - sottolineano - all’aperto tale materiale era stata infatti autorizzata dall’ente provinciale in assenza del parere igienico sanitario della ULSS e senza l’autorizzazione dell’ente Parco. Inoltre nel gennaio di quest’anno, dopo un complesso iter amministrativo, il Comune di Monselice è stato costretto a rigettare la domanda di costruzione del nuovo silos, dopo il rifiuto da parte di Buzzi Unicem di prendere alcun impegno sul possibile incenerimento del CSS, combustibile derivato da rifiuto».

Arpav

«Si sollecita inoltre ARPAV ad accertare, anche tramite l’acquisizione di documenti e attività ispettive, se la Cementeria di Monselice abbia già utilizzato - chiedno i comitati - o utilizzi ad oggi il materiale derivato da rifiuto oggetto del procedimento di autorizzazione e, in caso affermativo, a verificare se la sua movimentazione o stoccaggio costituiscano una violazione dell'espresso divieto comunicato dal Parco Colli nel luglio 2020. I comitati ricordano che il quadro normativo che disciplina il Parco Regionale dei Colli Euganei è del tutto peculiare in quanto rende il funzionamento e lo sviluppo di una cementeria non compatibile con la specifica tutela ambientale di cui il Parco è portatore».

Stake holder

«Si coglie l’occasione infine per ringraziare tutti gli stake holder attivi sul territorio che hanno manifestato il loro interesse ed appoggio per evitare che il nostro Parco Regionale diventi in futuro un luogo destinato ad incenerire migliaia di tonnellate di combustibile derivato da rifiuto indifferenziato (CSS): associazioni di viticultori, commercianti, operatori turistici, termali, amministrazioni comunali del Parco Regionale stanno diventando i protagonisti di una economia sostenibile, che aumenta nel tempo il valore del patrimonio agricolo, storico, paesaggistico e immobiliare. L’immagine e il valore del Parco sarebbero irrimediabilmente compromessi se l’amministrazione provinciale si dimostrasse inerte rispetto ad attività industriali che fossero indirizzate a trasformare il nostro territorio in un grande centro di smaltimento e di incenerimento. Il dialogo con Buzzi Unicem potrà avvenire solo a fronte di un esplicito impegno a rinunciare alla combustione di materiali da rifiuto, aprendo un tavolo di confronto sul futuro di questo impianto classificato insalubre di prima classe, sulla sua possibile riconversione in attività compatibili con il Parco e sulla tutela dell’occupazione».