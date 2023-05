Censimento degli alberi: il verde pubblico mappato in digitale

Nei giorni scorsi un mezzo mobile dotato di laser scanner e multicamera sferica sta scandagliando le vie di Albignasego per mappare, grazie a sofisticati sistemi Gps, tutte le alberature presenti nel territorio Comunale: è alle battute finali il censimento degli alberi e del verde pubblico affidato dal Comune a una società specializzata. «In questo modo – sottolinea l’assessore all’Ambiente Valentina Luise – potremo pianificare le nuove piantumazioni e gli interventi di cura e manutenzione, a partire dai dati, con maggiore precisione ed efficacia contribuendo a migliorare, mantenere e far crescere il già ricco patrimonio del nostro verde pubblico».

Mappatura

L’output finale sarà una mappatura digitale georiferita aggiornata e molto dettagliata, anche in 3D e con immagini panoramiche del territorio: grazie agli strumenti tecnologici a disposizione di ogni albero viene rilevata la posizione, la specie, l’altezza, il diametro della pianta e l’ampiezza della chioma e vengono restituite anche fotografie e informazioni circa lo stato della pianta. Oltre agli alberi vengono mappate anche aiuole, siepi e cigli. «L’archivio digitale realizzato grazie a questo intervento, uno strumento avanzato di cui solo alcuni comuni hanno deciso di dotarsi, sarà una banca dati preziosissima per la costruzione del nuovo piano del verde», spiega il Sindaco Filippo Giacinti.

Verde

L’attività proseguirà con l’individuazione delle linee guida per la progettazione delle aree verdi e con la previsione delle nuove piantumazioni. E’ inoltre in programma la realizzazione di un prontuario per la creazione di nuovi filari alberati e aiuole verdi studiati appositamente per ridurre le isole di calore nelle strade principali. Anche quest’anno verrà inoltre riproposto l’appuntamento con La Festa degli Alberi per i nuovi nati, con la piantumazione di nuovi alberi dedicati ai bambini nati nel corso del 2022.