Il team del Master in GIScience e Sistemi a Pilotaggio Remoto, il gruppo di ricerca “Cambiamenti climatici, territori, diversità” afferente al Laboratorio D4G (Unipd) e il Centro di Eccellenza Jean Monnet sulla Giustizia Climatica (Dip. ICEA) dell’Università di Padova. è lieto di invitare tutti gli interessati all’evento – Citizen Science e monitoraggio meteo-climatico: l’esperienza della rete MeteoNetwork.

Seminario

L’evento si terrà lunedì 23 maggio, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 in modalità dual (in Aula T, Dip. Icea, Via Marzolo e online via Zoom) Il seminario viene organizzato all’interno del corso “Cambiamenti climatici e adattamenti negli ecosistemi e società“. Ricordiamo che la partecipazione all’evento è libera e gratuita a chiunque voglia prenderne parte, previa registrazione via form.

Monitoraggio meteo clima

Il gruppo di ricerca propone un seminario tematico utile ad ampliare conoscenze nell’ambito del monitoraggio meteo-climatico “dal basso”, grazie agli approcci della Citizen Science ed a MeteoNetwork. Coinvolgendo ed attivando le/i cittadine/i volontari in “sensori attivi” la rete MeteoNetwork ha attualmente realizzato la più grande rete di stazioni meteorologiche, diffusa su tutto il territorio italiano. MeteoNetork è un’organizzazione senza fini di lucro con il compito di diffondere conoscenze tecnico-scientifiche nel campo della meteorologia e della climatologia, restituendo dati e mappe aggiornate in tempo reale. Con i servizi di Livemap, i modelli, il forum e le sue collaborazioni con enti di ricerca, Meteonetwork dà un contributo fondamentale alla divulgazione scientifica sulla meteorologia e la climatologia.

Programma evento – Citizen Science e monitoraggio meteo-climatico: l’esperienza della rete MeteoNetwork:

Introducono

Salvatore Pappalardo – docente di “Cambiamenti climatici e adattamenti negli ecosistemi e società”, Dip. ICEA, Università di Padova)

Massimo De Marchi (Direttore Master di II Livello in GIScience e SPR)

Intervengono

Marco Giazzi (Presidente MeteoNework)

Alessandro Ceppi (MeteoNetwork e ricercatore Politecnico di Milano)

Per informazioni: mastergiscience@dicea.unipd.it