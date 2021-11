Comincia a Roncajette la campagna dei 10mila alberi

L'assessora Galani: «10.000 alberi in una sola stagione è l'obiettivo che ci siamo posti e che abbiamo perseguito non senza complicazioni. Provate a pensare a cosa significa anche solo recuperare 10.000 alberi delle giuste specie, delle corrette dimensioni. Siamo l’unica città in Italia che ha deciso di osare con un’azione di questa portata e stiamo riuscendo a metterla in pratica grazie ad un perfetto e appassionato lavoro di squadra»