Il comune amico delle Api

Il Comune di Agna, con delibera di giunta del 3 settembre, ha aderito alla campagna "CooBEEration - Apicoltura Bene Comune" ed è diventato pertanto un "Comune Amico delle Api", impegnandosi con ciò a sostenere lo sviluppo delle attività apistiche, promuovere iniziative a favore dell'apicoltura ed adottare buone pratiche per la protezione delle api, importantissime per il settore agricolo e per l’ambiente. «Durante il prossimo anno scolastico proporremo iniziative ed incontri tematici alle nostre scuole e per la primavera 2022 abbiamo l'obiettivo di realizzare uno spazio verde dedicato ai fiori e alle api», ha commentato il Sindaco, Gianluca Piva.