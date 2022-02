Il Comune mette a bando l'installazione di 80 colonnine elettriche ai due capolinea del tram

Ottanta colonnine per ricaricare auto elettriche ai due capolinea del tram. Ieri l'amministrazione comunale ha pubblicato un bando per ricercare un'azienda che ne realizzi 40 a Pontevigodarzere e almeno 28, fino ad un massimo di 40, alla Guizza. Il Comune mette le aree e la società vincitrice si assumerà tutti i rischi d'azienda. Termine ultimo per partecipare: 21 febbraio. «Il fine è quello di promuovere l’intermodalità, ed in particolare quella degli utenti cosiddetti “commuter” - si legge nel bando - ovvero coloro che abbandonino l’auto elettrica alle soglie della città per poi recarsi nel suo centro tramite i mezzi pubblici, infrastrutture che in particolare siano alimentate tramite l’energia elettrica prodotta da pensiline fotovoltaiche e per la parte restante alimentate da energia elettrica da fonti rinnovabili». Al di sotto delle pensiline ci saranno i posteggi riservati alle auto in ricarica, ma potranno essere di dimensioni tali da ospitare anche altri mezzi.