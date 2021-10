Bici e Cargo Bike, arrivano 100 mila euro dal Comune per chi ne acquista una nuova

Biciclette a pedalata assistita e cargo Bike: in arrivo un nuovo bando per i contributi per l’acquisto. Dopo il successo dell’anno scorso in arrivo un nuovo bando per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di biciclette e cargo bike a pedalata assistita. Verranno messi a disposizione 100.000 euro per tutti i padovani che dimostreranno di aver acquistato una bicicletta elettrica o una cargo bike nuova e stiamo valutando di ampliare il fondo inserendo ulteriori tipologie di mezzo.

Ragona

«Il bando con tutti i dettagli verrà pubblicato nei prossimi giorni - afferma l’assessore Andrea Ragona - nel frattempo crediamo sia importante informare i padovani dell’arrivo di questa opportunità, perché possano tenerne conto se intendono procedere all’acquisto di uno di questi mezzi. Per noi è un modo per spingere le persone a utilizzare sempre più forme di mobilità dolce. In particolare le biciclette elettriche sono un mezzo che permette di potersi muovere in modo sostenibile anche su distanze più lunghe e sono particolarmente apprezzate dalle persone. Le cargo bike sappiamo invece sono molto apprezzate sia a fini commerciali - penso ad esempio alle consegne da asporto nel centro, o alle associazioni che per le loro iniziative si muovono dovendo spostare del materiale - sia per le giovani famiglie, che spesso scelgono questo mezzo per trasportare in sicurezza i propri figli. Più persone si muovono in questo modo, più la nostra città diviene sostenibile».