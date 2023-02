Padova ospita convegno internazionale su gioco e attività sportiva nei parchi

Giovedì 23 febbraio si terrà a Padova nella Sala Anziani di palazzo Moroni, un Convegno sul gioco e l’attività sportiva nei parchi. Si tratta di un convegno sponsorizzato dalla società Kompan Italia insieme all’Associazione Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini, all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova, e all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Padova. Il convegno approfondirà le tematiche del disegno inclusivo e sostenibile dei parchi giochi e delle aree fitness all’aperto in modo critico, fornendo informazioni teoriche e pratiche attraverso il coinvolgimento di soggetti autorevoli che partecipano al processo di progettazione, realizzazione e gestione dei progetti. Una giornata in cui si affronteranno diversi aspetti del gioco e del fitness presenti nella progettazione del paesaggio, sia per gli spazi pubblici che privati, che vedrà la presenza di ospiti nazionali ed internazionali. I temi che verranno affrontati nel convegno sono:

Inclusività e uguaglianza nell’esperienza ludica: modalità per progettare aree inclusiva, stimolanti e linee guida per il disegno universale

Progettazione di aree gioco a norma: aggiornamenti della normativa UE relativa all’inclusività.

Sostenibilità e materiali innovativi

Aree fitness all’aperto: criteri per la progettazione delle aree fitness sostenibili e all’avanguardia

Oltre i criteri ambientali minimi: la valorizzazione della qualità ambientale nelle procedure d’acquisto della pubblica Amministrazione

Ospiti

Gli ospiti invitati sono esperti nazionali e internazionali delle diverse tematiche: Jeanette Fich Jespersen, direttrice del Kompan Play Insitute, Rob Boogmans Direttore del Kompan Fitness Insitute, Dorthe Thorup-Kjaerulff Direttrice del Kompan Go Green, Mercedes Rodés, Managing Director di Kompan Italia, Gabriele Grande, Avvocato specializzato in diritti degli appalti pubblici e Ernesto Collino, Consulente per la certificazione dei prodotti e sistemi di qualità. Il Convegno si rivolge a tutti gli architetti, paesaggisti e ingegneri che lavorano nella progettazione di parchi giochi e aree fitness e durante la giornata verranno presentati i progetti più rilevanti realizzati in Italia e nel resto del mondo.

Bressa

L’assessore al Verde Antonio Bressa dichiara: «Un’occasione importante per confrontarsi con grandi esperti su un tema che è sempre più centrale nelle nostre città: i parchi e le aree verdi come luogo di benessere a 360 gradi, presidio di sostenibilità e inclusività. Soprattutto dopo la pandemia la centralità di questi luoghi si è fatta più evidente: l’investimento del Comune di Padova per renderli sempre più attrattivi e innovativi è stato elevato in questi anni con nuove dotazioni e attrezzature per il tempo libero dei cittadini. Intendiamo proseguire in questa direzione anche con grandi progetti come ad esempio il Parco Guizza, che ben si presterebbe ad essere un parco che mette al centro l’attività sportiva e ludica».