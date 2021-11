Dal 15 novembre inizia la piantumazione di 10.000 alberi. Prima tappa: Roncajette

Si inizia il 15 novembre e si andrà avanti per il tempo necessario, di certo fino alla primavera del 2022. Obiettivo: piantare 10.000 nuovi alberi in città, intervenendo in ben 536 aree (si parte dal parco Roncajette), dai grandi parchi urbani e alle aree verdi più piccole. Le piante, di 80 specie diverse, sono state scelte in funzione della loro capacità di tollerare meglio le condizioni di stress tipiche dell’ambito urbano nonché di fornire i servizi ecosistemici più utili al benessere collettivo: fissaggio ed eliminazione delle polveri sottili, stoccaggio dell’anidride carbonica, mitigazione dell’effetto isola di calore, assorbimento delle acque piovane e quindi mitigazione degli effetti negativi delle precipitazioni violente, etc.

Giornata dell'Albero

Vista l’importanza di questa operazione, fortemente voluta dall’amministrazione, la consueta celebrazione annuale della Giornata Nazionale dell’Albero non poteva che partire da qui e da alcune messe a dimora che interesseranno aree vicine ad alcune scuole padovane, per sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza di piantare alberi per la qualità del nostro ambiente e delle nostre vite. Il 21 novembre poi, Giornata dell’Albero vera e propria, è prevista l’apertura straordinaria della ludoteca comunale Ambarabà dalle ore 9,30 alle 12,30, con una mattinata dedicata ai laboratori per bambini: “Riconosci gli alberi attraversando la città?” e “Costruiamo insieme una pressa in legno per essiccare fiori e foglie e un erbario dove raccogliere, osservare e studiare le caratteristiche delle piante”. La partecipazione è ovviamente gratuita ma è necessario registrarsi sul sito www.coopterra.it/ambaraba.

Università

L’operazione sarà poi al centro dell’evento che darà il via al programma generale di iniziative: una conferenza sulla sostenibilità ambientale dal titolo “10.000 nuove piante in città” prevista per martedì 9 novembre dalle ore 17.30 - 19.30 nell’Aula Nievo di Palazzo Bo. Promossa dal Rotary Club di Padova Est, la conferenza - trasmessa online sulla pagina facebook @RotaryClubPadovaEst - vedrà la partecipazione dell’assessora al Verde Chiara Gallani, del capo settore al Verde Ciro degl’Innocenti, del prof. Gianpietro Semenzato e del prof. Davide Matteo Pettenella di UniPd.

Altri eventi

Il 24 novembre tornano protagonisti gli alberi con l’inaugurazione, alle ore 11, di un nuovo “boschetto” formato da 53 alberi donati alla città dalla Lundbeck Pharmaceuticals Italy Spa e messi a dimora nei pressi del capolinea sud del tram, alla Guizza. Un nuovo piccolo polmone verde a beneficio del quartiere e di tutta la città, destinato ad abbellire un luogo di passaggio e una porta di accesso alla città molto trafficata.

Gallani

«Quest’anno la Giornata Nazionale dell’Albero cade in circostanze particolari, in contemporanea con l’avvio della campagna di messa a dimora di 10.000 nuovi alberi, che cambierà il volto della città, “virandolo” al verde. Si tratta di un’operazione a cui tengo tantissimo, un’azione concreta, impegnativa ed anche onerosa per le casse comunali, in grado di donare alla città e ai suoi abitanti un nuovo grado di benessere per i prossimi 50-60 anni e di rispondere con i fatti al grido di allarme del nostro pianeta. Sono molte le iniziative che realizzeremo “attorno” ai 10.000 alberi e quest’anno non potevamo che dedicare il 21 novembre a questa ondata verde, costruendo un programma celebrativo con numerosi momenti di messa dimora, che purtroppo però non può non risentire/ con le limitazioni anche quest’anno della situazione sanitaria che, lungi dall’essere superata, richiede ancora la massima attenzione da parte di tutti. Anche in questa edizione non mancherà un momento di approfondimento con la conferenza scientifica promossa dal Rotary Club in collaborazione con il Comune e l’Università di Padova, eventi sociali ed eventi dedicati ai più piccoli, con laboratori in ludoteca ed interventi nelle scuole. Come gli scorsi anni, in sintesi, cercheremo di dare visibilità e “voce” agli alberi padovani, esseri silenziosi e discreti ma meravigliosi e “generosi” nel fornirci benessere in mille modi diversi, ogni giorno dell’anno».