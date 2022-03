Domenica la penultima giornata ecologica della stagione con decine di eventi e incentivi per bici e monopattini

La bicicletta, domenica 20 marzo, sarà la protagonista indiscussa della quarta delle cinque domeniche ecologiche promosse dal Comune di Padova nell’ambito del pacchetto di misure straordinarie per il contenimento dell’inquinamento atmosferico approvato dalla Regione del Veneto lo scorso anno. Per questa occasione le Piazze del centro storico, Piazza delle Erbe e Piazza della Frutta, e per la prima volta Piazza Insurrezione, saranno animate da attività informative e ricreative, laboratori e momenti di approfondimento sui cambiamenti climatici e sulla mobilità sostenibile. Accanto ai tradizionali stand istituzionali e degli espositori di bici e al servizio di marcatura dei telai, trovano posto anche attività amatissime dai più piccoli, come il percorso ludico di sicurezza stradale proposto dalla Polizia Locale. Per chi ama pedalare, sono cinque le biciclettate che si snodano tra i punti di interesse storico e naturalistico della città.

Chiusure

L’apposita ordinanza chiude al traffico l’area perimetrata dalle mura cinquecentesche, per tutte le categorie di veicoli, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30. Sono esentati dal divieto i mezzi del trasporto pubblico locale, le auto del servizio di car-sharing e i mezzi di primo soccorso. Il divieto di circolazione riguarderà l’area interna delimitata dal perimetro delle seguenti vie (elencate in senso orario): barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea - tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini, via Niccolò Orsini, porta Savonarola, via Pilade Bronzetti, porta Trento, via Frà Paolo Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi via Niccolò Tommaseo, via Venezia, p.le Della Stanga, via Ludovico Ariosto, via Gattamelata, via Gustavo Modena, via Angelo Scarsellini, via Alessandro Manzoni, via Giordano Bruno, via Andrea Costa, viale Felice Cavallotti, ponte Del Sostegno e via Goito. Inoltre, sono percorribili gli assi viari: via G. Leopardi, Cavazzana, Prato della Valle, Alberto Cavalletto, Pasquale Paoli, via 58° Fanteria, Micheli Sanmicheli e Fabrici G. d’Acquapendente.

Deroghe

Tutte le informazioni sulle deroghe sono consultabili sul sito del Comune di Padova al link: https://www.padovanet.it/informazione/domenica-ecologica-del-20-marzo-2022. L’ultimo appuntamento con le Domeniche Ecologiche 2022 è in agenda il 24 aprile, giorno in cui si svolgerà anche la Padova Marathon–Maratona di Sant’Antonio. Le attività di questo ultimo appuntamento saranno pertanto organizzate all’interno di tre parchi cittadini.

Incentivi bike sharing e monopattini

Per facilitare l’accesso in centro città sono state attivate delle promozioni per usufruire dei servizi offerti dalle diverse realtà che gestiscono bike sharing e monopattini elettrici. Per il servizio di bike sharing a flusso libero Ridemovi sono stati attivati due codici coupon che daranno diretto a corse gratuite. In particolare per eBike: 3 corse da 15 minuti ciascuna (Codice coupon eBike: EBIKEPD3); mentre per le biciclette: 2 corse da 20 minuti ciascuna (Codice coupon bike: BIKEPD4). Per il servizio gestito da Bicincittà Goodbike, chi si presenterà allo stand in Piazza della Frutta potrà ritirare un coupon di 10% di sconto sugli acquisti fatti tramite app. Il servizio di monopattini in sharing a flusso libero è garantito con una promozione particolare per Ride Dott di 50% sulle tariffe di consumo, mentre per Bit Mobility lo sconto è del 30% sulle tariffe di consumo.

Le iniziative

In Piazza della Frutta saranno collocati gli stand del Comune di Padova. In particolare, l’Ufficio Biciclette del Settore Mobilità sarà presente per divulgare alcuni progetti, tra cui il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), la bicipolitana e il bike sharing free floating.

Informambiente - Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova darà indicazioni e materiali sui progetti di sostenibilità ambientale attivi: Veneto ADAPT, CamMin Facendo, marchio Per Padova Sostenibile. Per l’occasione, sarà anche allestita una mostra sul Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC).

Presente anche il nuovo Sportello per il Risparmio Energetico, il servizio gratuito realizzato nell’ambito del progetto Horizon2020 PadovaFIT Expanded per promuovere il risparmio energetico e l’accesso agli incentivi economici per interventi di riqualificazione energetica come Superbonus 110%, Sismabonus ed Ecobonus.

Parte della piazza sarà occupata dagli stand degli operatori della mobilità sostenibile: APS Holding con il suo nuovo servizio di car sharing, le biciclette pubbliche Bicincittà Goodbike, Ridemovi, il servizio di bike sharing a flusso libero, e l’azienda Future Energy Bike specializzata in e-bike ed accessori.

Fiab-Amici della Bicicletta, oltre a promuovere all’uso delle due ruote, sarà presente in via Oberdan con il servizio gratuito di marcatura della bicicletta. Sarà sufficiente presentarsi con un documento valido e il codice fiscale, precompilando il modulo online: https://www.padovanet.it/informazione/marcatura-biciclette-e-monopattini.

Il tema della mobilità sostenibile è un argomento strategico per delineare le future politiche ambientali. Alle 11.30 Chiara Gallani, Assessora al Verde e all’Ambiente e Andrea Ragona, Assessore alla Mobilità, si confronteranno sulle prospettive per Padova riguardo i cambiamenti climatici e la mobilità sostenibile. Parlare di mobilità vuol dire anche parlare di monitoraggio dell’aria, di tutela della salute dei cittadini, della prevenzione dell’inquinamento e dell’influenza degli inquinanti sui cambiamenti climatici. Durante tutta la giornata, Piazza della Frutta accoglierà diversi laboratori, tra cui il Grande Gioco delle Mura a cura del Comitato Mura, un’attività di costruzione di un grande plastico-puzzle delle Mura del ‘500 di Padova (8-12 anni) e il gioco La via delle Mura di Padova, in cui i più piccoli sono chiamati a rintracciare il percorso, con le sue porte, torrioni e baluardi tuttora esistenti, attraverso la consultazione di mappe storiche e fotografie attuali. Informambiente e APS Nutrimenti propongono, invece, il laboratorio Vado a scuola con gli amici per imparare cos’è il piedibus e perché è così importante per noi e per l’ambiente e giochi. Spazio anche all’intrattenimento musicale a cura di Associazione Culturale Veneto, Suoni e Sapori con il contributo di Future Energy Bike. Per tutta la mattina la Piazza sarà animata da una selezione musicale di Ivan Contini, giovane dj padovano che proporrà un repertorio soul-jazz rigorosamente in vinile. Prevista anche una performance a sorpresa dei Bounce Swing Lovers, un gruppo di ballerini che offrirà uno spettacolo sulle note delle straordinarie atmosfere degli anni ’20 e dei rollanti anni ’40, affiancando all’eleganza vintage e ai balli swing la voglia di stare assieme dei giorni nostri. A chiudere il pomeriggio musicale, alle 16.30 ci penseranno gli Alma Swing. Sul palco Lino Brotto, chitarra solista; Mattia Martorano, violino; Andrea Boschetti, chitarra ritmica e Beppe Pilotto, contrabbasso. Per l’occasione il quartetto rodigino presenta un progetto musicale raffinato che raccoglie le basi estetiche di un jazz a corde legato al repertorio di Django Reinhardt e alla finesse di Stéphane Grappelli, icone del jazz francese.

Piazza Insurrezione

In occasione della Domenica Ecologica per la prima volta Piazza Insurrezione sarà resa interamente pedonale (il parcheggio rimarrà chiuso dalle 7.00 alle 20.00) e trasformata in un palcoscenico per attività ludico-educative. In mattinata i più piccoli potranno partecipare ai tre momenti di animazione proposti dall’Associazione Giocaconilcuore odv con il format Bolle e colori: palloncini e divertenti gag con i clown, i bollisti e gli artisti di strada dell’associazione Kervan, i laboratori di giocosi esperimenti Ricicliamo i colori con l’artista Ni.Lis e L’acqua muove il mondo con l’artista Alberto. Durante tutta la giornata, per i bambini fino ai 10 anni sarà possibile, inoltre, imparare alcune regole di sicurezza stradale divertendosi all’interno del percorso realizzato dalla Polizia Locale in collaborazione con l’Associazione Panther Boys. Sempre ai bimbi sono rivolte le attività proposte fino alle 18.30 da Legambiente Padova con il format Cambia le Cose: un’occasione per confrontarsi con la cittadinanza sul tema delle strade scolastiche, anche attraverso la compilazione di schede e pannelli che aiuteranno a raccogliere contatti e suggerimenti per proseguire il percorso avviato. Un gran disegno partecipato in cui tutti i bambini potranno immaginare la loro strada scolastica. Completa l’offerta ricreativa della Piazza la proposta di Padova Bike Polo, con regole, attrezzi e mezzi per provare a praticare il polo bike, variante del polo in cui al posto dei cavalli si utilizzano biciclette.

Piazza delle Erbe

In Piazza delle Erbe La Mente Comune ha in programma due laboratori per promuovere l’utilizzo della bicicletta come mezzo salutare, ecologico ed economico per spostarsi in città. Si tratta di Impara a riparare la tua bicicletta con pezzi di recupero a basso costo e basso impatto, per ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, e di Lucchetto bici, con l’illustrazione di tipologie e consigli sugli antifurti per bicicletta. Presenti anche diversi stand espositivi di produttori e rivenditori di biciclette come Angel Bike, che propone un’esposizione di bici, bici elettriche e accessori, o Cicli Dante Forever Bike, che presenta le ultime novità in materia di due ruote. Tecnobicielettrica offre, invece, il servizio innovativo di trasformare in poche ore la propria bici in bici elettrica. Ci saranno anche Vignato Bici Mosconi con i suoi prodotti e Remoove, realtà attiva nel proporre E-bike inclusive, dalle cargo bike per il trasporto dei bimbi alle special-bike/tandem bike. Infine, i servizi di noleggio di monopattini a flusso libero Bit Mobility e Dott.

Biciclettate

Sono cinque i tour in bici proposti per gli appassionati delle due ruote e per i curiosi che desiderano scoprire le bellezze della città in modo sostenibile. Si inizia con la Pedalata eroica in centro storico, uno speciale appuntamento per tutti i ciclisti con bici eroiche. Appuntamento alle ore 9.00 all’ Eroica Caffé (Via Santa Lucia 85). Dopo il check-up della bici prima della pedalata, sarà offerto un “caffè eroico”. Al rientro un pranzo tipico a prezzo concordato. Una vera festa in sella!

Alle 9:30 partenza da Piazza della Frutta (lato palco) per la Biciclettata alla scoperta di Padova, città d’acque. Una libera pedalata spontanea ed indipendente di cicloturisti e cicloamatori in escursione di 19 km alla scoperta dell’affascinante anello fluviale intorno a Padova. Il percorso si snoda tra argini e punti di interesse storico e naturalistico. Prenotazione obbligatoria su evenbrite (max 30 persone).

Fiab Padova-Amici della bicicletta propone una biciclettata in Famiglia alla scoperta della città. La partenza è alle ore 10.00 da Piazza della Frutta con arrivo al Mercato Coperto Campagna Amica Km0 Coldiretti di Via Vicenza, dove verrà offerto uno spuntino ai partecipanti. Info e prenotazione: fiabpd.prenotazioni@gmail.com

Due le proposte per il pomeriggio: Remoove, realtà specializzata nella mobilità inclusiva e sostenibile, propone un tour guidato alla scoperta del patrimonio Unesco di Padova. Una guida turistica accompagnerà il gruppo lungo un itinerario ciclabile ad anello che collega tutti i siti della Urbs Picta. Appuntamento alle 16.30 in Piazza delle Erbe. Info e prenotazione: info@re-moove.it

Infine, Fiab Padova-Amici della bicicletta organizza un itinerario dedicato alla scoperta del patrimonio culturale del centro storico. Per l’occasione sarà aperto il Castello Carrarese e sarà organizzata una visita guidata all’interno dello spazio. Info e prenotazione: fiabpd.prenotazioni@gmail.com