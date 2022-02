Tutto pronto per la terza domenica ecologica dell'anno. Stop alle auto in centro per 10 ore

Domenica 20 febbraio è in programma la terza delle cinque domeniche ecologiche promosse dal Comune di Padova nell’ambito del pacchetto di misure straordinarie per il contenimento dell’inquinamento atmosferico che la Regione Veneto ha messo in campo per migliorare la qualità dell’aria in tutto il territorio regionale. Le misure sono state condivise con i Comuni capoluogo del Veneto e con i Comuni limitrofi per favorirne l’applicazione uniforme.

L'ordinanza

L’apposita ordinanza chiude al traffico l’area perimetrata dalle mura cinquecentesche, per tutte le categorie di veicoli, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30. Sono esentati dal divieto i mezzi del trasporto pubblico locale, le auto del servizio di car-sharing e i mezzi di primo soccorso. Il divieto di circolazione, in tutte le domeniche ecologiche del 2022, riguarderà l’area interna delimitata dal perimetro delle seguenti vie (elencate in senso orario): barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea - tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini, via Niccolò Orsini, porta Savonarola, via Pilade Bronzetti, porta Trento, via Frà Paolo Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi via Niccolò Tommaseo, via Venezia, p.le Della Stanga, via Ludovico Ariosto, via Gattamelata, via Gustavo Modena, via Angelo Scarsellini, via Alessandro Manzoni, via Giordano Bruno, via Andrea Costa, viale Felice Cavallotti, ponte Del Sostegno e via Goito. Inoltre, sono percorribili gli assi viari:via G. Leopardi, Cavazzana, Prato della Valle, Alberto Cavalletto, Pasquale Paoli, via 58° Fanteria, Micheli Sanmicheli e Fabrici G. d’Acquapendente.

Gli eventi

Quello con la domenica ecologica è un appuntamento che diventa anche occasione di approfondimento delle tematiche legate alla sostenibilità e di svago per chi raggiungerà il centro a piedi o con le biciclette, le auto elettriche e i monopattini: dalle ore 10.00 alle 13.00 in Piazza della Frutta, infatti, l’amministrazione ha promosso diverse attività rivolte ad adulti e bambini, tra cui laboratori, momenti di gioco e di intrattenimento musicale. Dalle ore 10.00, Piazza della Frutta si animerà con il Buongiorno Musicale del duo acustico Lola & Mr.Be a cura di Aps Play: chitarra e voce dalle sonorità morbide e spensierate accompagneranno il pubblico in un viaggio nei grandi classici del pop e del jazz rivisitati in chiave squisitamente acustica. Durante la mattinata, la piazza accoglierà diversi laboratori, a cominciare da Ricicl-arte, curato da Collettivo Pictor e Arci Padova: grandi e piccoli sperimenteranno modalità per riutilizzare e riciclare in maniera creativa vari tipi di materiali. In programma ci sono poi Io sono foglia e altre storie, una lettura ad alta voce di Valentina Sestu in cui la storia della natura prende vita, e la presentazione in rima del libro illustrato Scopriamo la bioeconomia proposta dell’associazione Open Mind in collaborazione con il poeta Senza Piume. Il volume è stato realizzato nell’ambito del Progetto europeo Biovoices per raccontare ai più piccoli la bioeconomia, i prodotti bio-based e promuovere stili di vita e consumo sostenibili. Spazio al gioco e alla didattica anche con Vado a scuola con gli amici, a cura di Informambiente e APS Nutrimenti, una postazione per imparare cos’è il piedibus e perché è così importante per noi e per l’ambiente, e con l’iniziativa Bolle e colori promossa dall’Associazione Giocaconilcuore odv, declinata in tre diversi momenti. Si inizia con l’attività La terapia del sorriso dei clown per familiarizzare con clown, bollisti e artisti di strada dell’associazione KERVAN. L’artista NI.LIS proporrà quindi il laboratorio Coloriamo con le bolle di sapone, dove i bambini impareranno a preparare una miscela che permette di fare bolle colorate con cui creare degli originali disegni. Infine, l’artista Alberto porterà il pubblico alla scoperta dell’acqua, fonte di vita primordiale e base per tantissimi esperimenti giocosi.

Musme

A proporre attività ad hoc per i bambini delle primarie ci sarà anche il Musme, il Museo di Storia della Medicina di Via S. Francesco, che per l’occasione ha progettato il laboratorio A pieni polmoni. L’attività, della durata di circa 60 minuti, è volta a spiegare come funzionano i nostri polmoni e quali danni provoca lo smog sull’organismo e a ricostruire in che modo tutti gli esseri viventi sono collegati in un unico grande ciclo dell’ossigeno. I bambini scopriranno anche che un gesto semplice come piantare un albero può avere un effetto positivo sulla salute. Il laboratorio, ad ingresso gratuito, si terrà alle 10.00 e alle 11.30 presso la ludoteca del museo. Per prenotazioni www.musme.it/domeniche-ecologiche

Visite guidate

I volontari di Salvalarte Legambiente Padova apriranno la Torre dell’Orologio. Sono previsti due turni di visita per quattro persone a turno: la mattina alle ore 9.30 e 11.15; il pomeriggio alle ore 15.30 e 17.00. Solo su prenotazione: salvalarte@legambientepadova.it.

Si ricorda che l'accesso al sito avviene esclusivamente con green pass rafforzato, ed è richiesto l'uso della mascherina e il rispetto delle regole di distanziamento e di igienizzazione delle mani. I volontari Salvalarte Legambiente Padova sono presenti anche durante la settimana, con i seguenti orari: mercoledì e venerdì alle ore 9.30 e 11.15; sabato alle ore 9.30, 11.15, 15.30 e 17.00.

Gallani

«Con l’avvicinarsi della primavera e per rafforzare l’opera di sensibilizzazione legata alle domeniche ecologiche, da questo appuntamento del 20 febbraio il Comune dà il via all’organizzazione di attività all’aperto per grandi e piccoli, promosse all’insegna della socialità e del messaggio ambientalista. Laboratori, attività per bambini, eventi musicali e stand informativi animeranno piazza della Frutta durante tutta la mattinata, permettendo alle famiglie, che – invogliate dall’assenza della auto – passeggeranno nel centro storico, di trascorrere alcune ore di svago e spensieratezza».