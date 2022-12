Stop alle auto tra le mura cinquecentesche, c'è la domenica ecologica in centro

L’appuntamento con la terza delle sette domeniche ecologiche promosse dal Comune di Padova è in calendario per il 4 dicembre 2022. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del pacchetto di misure straordinarie per il contenimento dell’inquinamento atmosferico che la Giunta Regionale ha messo in campo per migliorare la qualità dell’aria in tutto il Veneto. Le misure sono state condivise con i Comuni capoluogo del Veneto e con i Comuni limitrofi che fanno parte dell’agglomerato di Padova, per favorirne l’applicazione uniforme.

Le regole

Come avvenuto nelle precedenti domeniche ecologiche, il blocco del traffico nell’area perimetrata dalle mura cinquecentesche riguarderà tutte le categorie di veicoli a motore, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 18:30. Nelle strade chiuse al traffico, potranno circolare esclusivamente le auto elettriche, le biciclette e i monopattini. Sono esentati dal divieto i mezzi del trasporto pubblico locale, le auto del servizio di car-sharing e i mezzi di primo soccorso. Tutte le informazioni sulle deroghe sono consultabili sul sito del Comune di Padova.

Dove

Contestualmente alla chiusura al traffico nell’area del centro storico, l’Amministrazione ha deciso di promuovere iniziative da svolgersi all’insegna della sostenibilità. Le attività all’aperto, rivolte ad adulti e bambini, si svolgeranno nel cortile di Palazzo Moroni dalle 10.30 alle 13.00. Nel pomeriggio, alle ore 17.00, è in programma anche un evento indoor dedicato alla proiezione - sonorizzata dal vivo dai Mr Cartoon Minimal Ensemble - di “Cartoni animati in jazz” - in Sala Carmeli (via Galileo Galilei, 36). Il divieto di circolazione riguarderà tutta l’area compresa all’interno delle seguenti vie (elencate in senso orario) che rimangono percorribili: barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea - tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini, via Niccolò Orsini, porta Savonarola, via Pilade Bronzetti, porta Trento, via Frà Paolo Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi via Niccolò Tommaseo, via Venezia, p.le Della Stanga, via Ludovico Ariosto, via Gattamelata, via Gustavo Modena, via Angelo Scarsellini, via Alessandro Manzoni, via Giordano Bruno, via Andrea Costa, viale Felice Cavallotti, ponte Del Sostegno e via Goito. Inoltre, sono percorribili gli assi viari: via G. Leopardi, Cavazzana, Prato della Valle, Alberto Cavalletto, Pasquale Paoli, via 58° Fanteria, Micheli Sanmicheli e Fabrici G. d’Acquapendente.

Gli eventi

I prossimi appuntamenti con le domeniche ecologiche sono in calendario nel 2023, nelle date del: 29 gennaio, 26 febbraio, 26 marzo e 23 aprile. Le attività per i bambini cominceranno alle 10.30 e sono ospitate nel cuore del centro storico cittadino, all’interno del cortile di Palazzo Moroni, a pochi passi dal grande albero di Natale posizionato sul Liston. Fino alle 13.00 ad intrattenere i più piccini ci sarà il Circo fungo, con il giocoliere GEO che offrirà un divertentissimo spettacolo-laboratorio all’insegna di numeri incredibili, sfide di abilità, e giochi di gruppo all’ombra di un fungo gigante. Nella stessa finestra oraria, sarà possibile partecipare anche al Riciclo-lab proposto dal Collettivo Pictor, dove le famiglie potranno cimentarsi con la realizzazione di piccole creazioni a tema natalizio a partire da materiali riciclati. Nel pomeriggio, alle ore 17.00, l’appuntamento è invece al coperto, in Sala Carmeli (via Galileo Galilei, 36) dove è in programma la proiezione di “Cartoni animati in jazz”. Con l’ausilio di strumenti tradizionali e l'aggiunta di effetti sonori di diverso tipo, i Mr Cartoon Minimal Ensemble eseguiranno la sonorizzazione dal vivo di cartoon di diverse epoche, dagli anni '60 ai giorni nostri. Il comune denominatore sono i temi legati all’ambiente, che sono stati trattati con delicatezza e/o ironia da autori di diverse nazionalità. Mitici personaggi animati del passato e del presente faranno riflettere il pubblico sul rispetto dell'ecosistema, sulla mobilità sostenibile e molti altri temi. L’ evento è inserito anche nel cartellone degli appuntamenti di Novembre Patavino (ingresso libero su prenotazione su novembrepatavino.it). I volontari di Salvalarte Legambiente Padova apriranno la Torre dell’Orologio. Sono previsti due turni di visita per quattro persone a turno: la mattina alle ore 9.30 e 11.15; il pomeriggio alle ore 15.30 e 17.00. Solo su prenotazione: salvalarte@legambientepadova.it