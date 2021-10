Domenica ecologica anche a Selvazzano, con la pulizia degli argini del Bacchiglione

Oggi 17 ottobre è in programma a Selvazzano l’iniziativa “Puliamo gli argini del Bacchiglione” organizzata dal Comune in collaborazione con l’Associazione Plastic Free in occasione della domenica ecologica

«Un’importante iniziativa ecologica e di educazione ambientale – sottolinea il sindaco, Giovanna Rossi – con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulla valorizzazione e il prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo. Questo evento caratterizza la nostra prima domenica ecologica in linea con le direttive regionali e nazionali. Mi auguro ci sia una forte partecipazione dei Cittadini che, a dispetto dei tanti spiacevoli episodi di abbandono ed incuria, si adoperano attivamente per rendere migliore e più vivibile la nostra città».

«Pensiamo che l’importanza di sensibilizzare i giovani sull’ambiente – spiega l’assessore all’ambiente, Mara Lazzaro – sia una priorità per farli crescere rispettosi del territorio che li circonda. Un’opportunità d’impegno per l’ambiente e anche un’occasione di riflessione sulle tematiche di tutela ambientale e del territorio».

Il ritrovo è previsto alle ore 9.00 presso Piazza dell’Auditorium San Michele e/o in Piazzale della Chiesa di Tencarola per la consegna dei sacchi e alle ore 12.30 rientro per restituzione sacchi. E’ obbligatorio indossare mascherina e guanti, mentre è consigliato indossare il gilet catarifrangente e dotarsi di pinze. Se non puoi partecipare, puoi contribuire ad aiutare l’ambiente pulendo l’area nei pressi della tua abitazione. L'evento si svolgerà nel rispetto dei protocolli e delle misure di sicurezza definite per il contenimento della pandemia legata al Covid-19. L’iniziativa è aperta a tutti, i minorenni devono essere accompagnati da persone maggiorenni.