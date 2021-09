Parte la settimana sostenibile. E domenica si va in centro senza auto

Dal 16 al 22 settembre torna la Settimana Europea della Mobilità, giunta alla ventesima edizione, con il nuovo slogan “Muoviti sostenibile...e in salute” e il 19 niente auto nel centro storico. La scorsa edizione 2020, pur essendo caduta in piena pandemia, ha visto un altissimo numero di iscrizioni, con la partecipazione di quasi 3.000 città, segno dell’attenzione raggiunta nell’opinione pubblica europea da questo tema così importante, da cui dipende buona parte della qualità della vita di chi abita nei centri urbani. L’obiettivo di quest’anno è quindi quello di superare il dato positivo precedente, dando slancio alle iniziative già prese in tema di riorganizzazione della mobilità urbana inspirate dai principi della resilienza.

Domenica ecologica

Il Comune di Padova, come da tradizione, aderisce alla manifestazione europea con un calendario ricco di iniziative che si svolgeranno nel corso della settimana, durante la quale verrà realizzata la domenica sostenibile “Vivi la città oltre l’auto”, prevista per il 19 settembre con molti eventi nel centro storico e il divieto di circolazione dei veicoli a motore nell’area interna alle Mura del ‘500 dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Gli eventi

In questa domenica di festa, da vivere all’insegna della sostenibilità, saranno presenti - dalle 10 alle 18 sul Liston - stand informativi a cura del Settore Ambiente e Territorio del Comune. In particolare, verrà dato ampio spazio all’approfondimento - anche mediante una mostra espositiva - al Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) recentemente approvato e ai servizi offerti dallo Sportello per il risparmio energetico. Spazio anche allo sport, con l’evento podistico non competitivo “6 di corsa, 6 dei nostri”, aperto a runners, camminatori e famiglie. Tre i percorsi podistici che si svolgeranno all’interno del Quartiere Arcella di 6-12-16 km, mentre all’interno del parco Morandi si terrà la MiniRun, corsa campestre dedicata a bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Le iscrizioni saranno aperte la mattina dell’evento stesso a partire dalle ore 7.30. Costo € 3 per i singoli, € 2 per gruppi podistici con più di 15 partecipanti. L’appuntamento è per domenica, dalle 8 alle 9, in via Dupré 44 (info: www.facebook.com/bomberun). Dalle 10 alle 18 in Piazza dei Frutti, sarà invece presente il mini villaggio della Pink Run 2021, manifestazione sportiva rivolta ad un pubblico esclusivamente femminile, organizzata dall’associazione no profit Pink Amici per avvicinare le donne al mondo del running e promuovere cause benefiche devolvendo l’incasso ad organismi di beneficenza. Possibilità di registrarsi online: iscrizioni.pinkrun.it. Oltre allo sport, anche l’arte sarà rappresentata con due appuntamenti che dureranno tutta la giornata: “All’ombra del Gattamelata” e “Momart”. Il primo (dalle 8 alle 20 in via Roma, Sottoportico della Chiesa dei Servi) è una rassegna d’arte con esposizione e vendita di opere artistiche a cura dell’associazione Gattamelata, nata per per favorire l’incontro tra il pubblico e gli artisti (info: associazionegattamelata@gmail.com). Il secondo, invece, è una mostra mercato di opere di pittura, scultura e fotografia di artisti selezionati, che si integrerà in Prato della Valle con il consueto mercato dell’antiquariato previsto per la terza domenica di ogni mese (info: www.momartpadova.it). Infine, per concludere una giornata di arte, sport e svago niente di meglio che un bel momento musicale, con il concerto d’organo degli Amici della Musica (www.amicimusicapadova.org), alle ore 21 presso il Collegio universitario Don Mazza, in via Savonarola 176.