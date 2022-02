Stop alle auto in centro fino alle 18:30. C'è la terz'ultima domenica ecologica

Via alla terz'ultima domenica ecologica della stagione. Oggi nuovo stop per auto in centro per 10 ore, ma con moltissimi eventi in centro per provare ad attrarre i padovani anche senz'auto. Il 20 marzo e il 24 aprile le ultime due domeniche ecologiche, che chiuderanno il lungo periodo di limitazioni al traffico iniziato ad ottobre.

L'area interdetta

L’ordinanza chiude al traffico l’area perimetrata dalle mura cinquecentesche, per tutte le categorie di veicoli, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30. Sono esentati dal divieto i mezzi del trasporto pubblico locale, le auto del servizio di car-sharing e i mezzi di primo soccorso. Il divieto di circolazione riguarderà l’area interna delimitata dal perimetro delle seguenti vie (elencate in senso orario): barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea - tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini, via Niccolò Orsini, porta Savonarola, via Pilade Bronzetti, porta Trento, via Frà Paolo Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi via Niccolò Tommaseo, via Venezia, p.le Della Stanga, via Ludovico Ariosto, via Gattamelata, via Gustavo Modena, via Angelo Scarsellini, via Alessandro Manzoni, via Giordano Bruno, via Andrea Costa, viale Felice Cavallotti, ponte Del Sostegno e via Goito. Inoltre, sono percorribili gli assi viari:via G. Leopardi, Cavazzana, Prato della Valle, Alberto Cavalletto, Pasquale Paoli, via 58° Fanteria, Micheli Sanmicheli e Fabrici G. d’Acquapendente.

Eventi

Quello con la domenica ecologica è un appuntamento che diventa anche occasione di approfondimento delle tematiche legate alla sostenibilità e di svago per chi vorrà raggiungere il centro a piedi o con le biciclette, auto elettriche e monopattini: dalle ore 10.00 alle 13.00 in Piazza della Frutta, infatti, l’amministrazione ha promosso diverse attività rivolte ad adulti e bambini, tra cui laboratori, momenti di gioco e di intrattenimento musicale. Dal duo acustico Lola & Mr.Be, ai laboratori di Ricicl-arte, le lettura ad alta voce di Valentina Sestu, i giochi di Informambiente e Aps Nutrimenti, le bolle e colori di Giocaconilcuore odv. A proporre attività ad hoc per i bambini delle primarie ci sarà anche il Musme, il Museo di Storia della Medicina di Via S. Francesco, che per l’occasione ha progettato il laboratorio A pieni polmoni.