Il progetto “Cultura e Ambiente” a Selvazzano, quattro incontri in occasione delle domeniche ecologiche

In occasione delle Domeniche Ecologiche del 2024, a partire dal 28 gennaio il Circolo Legambiente I Ponti e la Selva, in collaborazione con il Comune di Selvazzano, organizza quatto incontri sull’importante tema della tutela dell’ambiente.

Domenica 28 gennaio

La rassegna, intitolata “Cultura e Ambiente”, debutta domenica 28 gennaio alle ore 16.30 all’Auditorium San Michele nel capoluogo, con “In Città il clima è cambiato: una questione di salute e giustizia climatica”, che vedrà protagonista il gruppo di ricerca del Centro di Eccellenza Jean Monnet sulla giustizia climatica dell’Università di Padova.

Salvatore Pappalardo e Massimo De Marchi del Dipartimento ICEA e Carlo Zanetti del Centro per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova, con l’ausilio di mappe, dati, grafici e foto, illustreranno le modalità di cambiamento del clima nella nostra città e cosa si può fare per mitigarne gli effetti.

Domenica 25 febbraio

Domenica 25 febbraio sarà il Centro civico “F. Presca” a San Domenico ad ospitare l’appuntamento con “Le comunità energetiche rinnovabili e solidali”. Dopo la proiezione del docu-film We the power seguirà l’intervento di Luca Varotto, consulente della cooperativa Ènostra, sulle Comunità Energetiche Rinnovabili e sul loro impatto positivo per cittadini e ambiente. Saranno anche presentate alcune esperienze concrete di comunità energetiche in Veneto.

Domenica 24 marzo

Domenica 24 marzo, nell’incontro “Le 3 «R» dei rifiuti: riduci, riusa, ricicla” al Centro Civico “C. Leoni” a Caselle, i tecnici di Etra aiuteranno a capire l’importanza della riduzione dei rifiuti e le corrette modalità di differenziazione finalizzata al riciclo. A margine dell’incontro, saranno organizzati una visita guidata a un impianto di trattamento dei rifiuti e un evento formativo sul compostaggio domestico, in date da definire.

Domenica 21 aprile

La rassegna si concluderà domenica 21 aprile con una Passeggiata storico-botanica guidata dallo storico Claudio Grandis. Si partirà dalla Chiesa di San Michele, si proseguirà fino al Parco di Villa Cesarotti e si terminerà davanti ai ruderi di Santa Maria di Quarta alla scoperta di alberi monumentali e opere architettoniche di interesse storico del territorio. Eventuali modifiche e integrazioni del percorso saranno comunicate prima dell’evento.

Dettagli

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito, con inizio alle ore 16.30.

Per info

https://www.legambienteselvazzano.it/

legambienteselvazzano@gmail.com