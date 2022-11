Emissioni, evitate 363 tonnellate di Co2 grazie alla nuova illuminazione

Il Comune di Vigodarzere ha una nuova luce grazie all’adesione al Servizio Luce 4 Consip affidato alla società City Green Light, che ha portato alla riqualificazione di tutto il sistema di illuminazione pubblica del territorio comunale. L’intervento ha riguardato la sostituzione di oltre 1.700 punti luce con sorgenti LED di ultima generazione.

Parco

Il parco impianti di pubblica illuminazione del Comune di Vigodarzere è composto da 2.138 punti luce, che comprendono illuminazione stradale, elementi d’arredo urbano e monumenti.Il progetto, realizzato dalla ESCo City Green Light, iniziato nel mese di febbraio del 2022, ha permesso di creare un’illuminazione più sicura, più efficace e soprattutto green al 100%, perché utilizza energia proveniente da fonti rinnovabili, che ha prodotto un elevato risparmio energetico. È del 74% infatti la percentuale di abbattimento dei consumi, con una riduzione di immissione nell’ambiente di 363 tonnellate annue di CO2, quantità di anidride carbonica che corrisponde alla piantumazione di 2.400 nuovi alberi (aceri campestri). L’investimento complessivo da parte del Comune ammonta circa 634.000 €.

Ammodernamento

«Da un paio d’anni abbiamo iniziato un piano di ammodernamento della pubblica illuminazione – sottolinea il sindaco Adolfo Zordan – così da rendere le lampade stradali a minor impatto ambientale grazie a una diminuzione dell’emissione di anidride carbonica. L’energia è il principale responsabile del cambiamento climatico, rappresentando circa il 60% delle emissioni di gas serra globali, e un intervento di questo tipo si trova in linea con i dettami dell’Agenda Onu 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Nel contempo l’ammodernamento degli impianti elettrici ci consente di risparmiare sulle bollette per il minor consumo che le lampade a led garantiscono rispetto alle altre e di poter investire questo risparmio per ammodernare la rete pubblica. Provvedimento quanto mai tempestivo, visti gli aumenti dell’energia, che hanno avuto un incremento notevole. Rapportando le bollette di luglio 2021 con quelle di luglio 2022, ad esempio, emerge come il Comune quest’anno abbia avuto un aumento del costo energetico quasi quattro volte superiore rispetto all’anno precedente».

Comuni

«Il Servizio Luce erogato da City Green Light – spiega Tomaso Naldi, Business Unit Director Northern Italy di City Green Light – è tra le iniziative che Consip offre alle Pubbliche Amministrazioni per promuovere l’efficienza energetica e consiste nell’erogazione del servizio di illuminazione pubblica: dalla fornitura di energia, alla riqualificazione energetica e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Nel contesto attuale si tratta di un'opportunità importante da cogliere da parte dei Comuni per avere risultati immediati in termini di risparmio energetico».

City Green Light

City Green Light è il principale operatore privato in Italia nel settore della Pubblica Illuminazione, partecipato da primari investitori nazionali e internazionali specializzati in progetti di efficientamento energetico. Attualmente gestisce più di 750.000 punti luce in oltre 180 comuni italiani. L'azienda punta all’innovazione e alla Green Economy proponendo solidi modelli di sviluppo per l’illuminazione pubblica e servizi smart collegati con lo scopo di accompagnare la Pubblica Amministrazione nella transizione energetica e digitale.