Parte la spending review energetica a Palazzo Moroni, stop a condizionatori e alle mail stampate

E' tempo di risparmi anche a Palazzo Moroni, dove attraverso una circolare la 'Energy Manager' del Comune ha chiesto a tutti i dipendenti di spegnere i condizionatori. Come racconta Il Mattino di Padova, in questi giorni gira negli uffici comunali una circolare ben precisa che invita alla stretta energetica. «Rendere il proprio ufficio sostenibile significa dare il proprio contributo per migliorare il pianeta e evitare gli sprechi» si legge nell'introduzione, dove sono riportate le istruzioni sul risparmio energetico. Ecco le nuove regole: ridurre al minimo l'uso del condizionatore e spegnerlo mezz'ora prima di uscire, usare l'ascensore quando è strettamente necessario e non sprecare acqua. Il caldo anomalo di questi giorni inevitabilmente porterà ad un aumento dei consumi con l'accensione dei condizionatori in tutti gli uffici pubblici. Da qui la circolare, che ovviamente consiglie fortemente ma non obbliga. «Se nella stanza fa troppo freddo non apriamo le finestre ma regoliamo correttamente il condizionatore - si legge - .Ricordiamoci di spegnere il condizionatore ogni volta che ci assentiamo dall'ufficio». E infine un'altra indicazione utile per risparmiare: «Spegniamo l'aria condizionata almeno mezz'ora prima di uscire dall'ufficio per evitare bruschi sbalzi di temperatura, nocivi per la salute». Altre indicazioni riguardano la luce: «Sfruttiamo il più possibile la luce naturale per illuminare gli ambienti. Spegniamo la luce quando usciamo dalla stanza o dagli ambienti comuni». Le ultime indicazioni riguardano acqua e strumenti di lavoro. «Evitiamo di far scorrere l'acqua dal rubinetto mentre ci insaponiamo le mani - proseguono le indicazioni ai dipendenti comunali - Segnaliamo subito i rubinetti che perdono, utilizziamo correttamente lo scarico a due portate nei wc, utilizziamo la borraccia e non le bottiglie di plastica e non stampare le email o i documenti se non strettamente necessario» le ultime indicazioni.