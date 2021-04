Esperienze all’aria aperta, ecco il nuovo fenomeno che fa viaggiare e scoprire le bellezze di prossimità

Le persone sono sempre più orientate alla ricerca di svago e armonia all’aria aperta attraverso la pratica di escursioni, arrampicata e mountain bike. In Veneto di certo non mancano le opportunità per praticare avventure outdoor: dai percorsi per il trekking, le escursioni tra i rifugi in quota, le passeggiate nei boschi, gli itinerari ciclabili. E proprio dalla ricerca di queste esperienze, dalla forte passione per la montagna e l’avventura, nasce MyOutdoor. Una guida per un escursionismo lento, consapevole ed esperienziale, mosso dalla curiosità della scoperta e dai racconti unici e autentici legati al territorio.

L’idea nasce da Michele Magnoni, web designer e speleologo stregato dall’esplorazione e dalla ricerca in ambiente urbano e montano con il sogno di raccontare storie di uomini, di donne e di montagne e luoghi incantevoli poco conosciuti. Incontri fortunati con nuovi e vecchi amici, come spesso accade, contribuiscono a creare nuove sinergie e una base per un’evoluzione del progetto: «In questo periodo di pandemia – racconta Michele – il desiderio di esperienze all’aria aperta è un aspetto che accomuna sempre più persone. In pochi mesi il progetto ha raddoppiato i contributi grazie all’incontro di Lorenzo e Sara. Insieme ci siamo trovati in sintonia sulle tematiche e l’obiettivo di questa nuova avventura. E il risultato e il coinvolgimento è stato repentino e inaspettato».

Escursioni sui Colli Euganei; dalle Dolomiti di Sesto alla cima del Monte Paterno; uno splendido e impegnativo trekking tra le valli del Catinaccio; una palestra di roccia realizzata ai piedi del Piccolo Lagazuoi o il percorso in bicicletta lungo la Riviera del Brenta che da Padova porta a Venezia. Sono questi alcuni dei percorsi proposti e raccontati in prima persona attraverso esperienza personale, foto, tracce Gpx scaricabili e consigli per vivere l’avventura in sicurezza.

Denominatore comune è la voglia di esplorare e vivere la natura che ci circonda in modo consapevole. E lo sanno anche tutte le persone che per ogni articolo condividono, commentano e a loro volta condividono nei gruppi specializzati in outdoor. E’ come entrare in una ‘rete’ di appassionati virtuali per scambiarsi consigli, idee e percorsi o avventure. L’intento è molto chiaro: diffondere quanto più possibile una concreta conoscenza del territorio che ci circonda, affiancando alla pratica sul campo anche un supporto online, per favorire un ritorno alle esperienze all’aria aperta.