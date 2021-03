La Fao premia Padova: è tra le 120 "Città degli alberi"

Padova è stata riconosciuta “città degli alberi” dal “Tree Cities of The World” un programma internazionale della Arbour Day Foundation e della FAO. Sono 120 le città del mondo che per il 2020 si possono fregiare di questo riconoscimento e solo 7 sono italiane (oltre a Padova le altre 6 sono Cesena, Lignano Sabbiadoro, Milano, Modena, San Mango d’Aquino e Torino).

Soddisfazione

«Sono davvero contenta di questo titolo – commenta l’assessora al verde Chiara Gallani- perché è un riconoscimento indipendente e molto autorevole del grande lavoro sia di pianificazione e cura a lungo termine che messa a dimora di alberi che stiamo facendo per rendere Padova una città sempre più alberata e sostenibile. Il progetto di forestazione urbana che prevede di piantare alberi non solo nelle strade e nei parchi ma anche in tutte quelle aree “marginali” come grandi rotatorie o spazi verdi degli svincoli stradali, per fare un esempio è un investimento per il futuro che aumenterà la copertura arborea della città, con benefici per l’atmosfera ma anche per la temperatura. L’entusiasmo con cui i cittadini, di ogni età partecipano alle nostre iniziative ci da perfettamente il polso di quanto questi tempi stiano a cuore ai nostri cittadini. E sono certa che i numeri che potremo sottoporre al Tree Cities of the Word per il 2021 saranno ancora più significativi di quelli dello scorso anno».

Alberi

Per ottenere l’ambito titolo, l’Assessorato e il Settore Verde del Comune di Padova hanno risposto agli stringenti requisiti richiesti dai cinque standard della domanda di ammissione che riguardano le politiche e i regolamenti per la salvaguardia e la manutenzione degli alberi, la valutazione del patrimonio arboreo cittadino, gli investimenti dedicati al patrimonio arboreo nell’anno di valutazione e le iniziative di divulgazione e sensibilizzazione sul tema “alberature e foreste urbane” messe in campo. In particolare, la “fotografia” scattata dal settore verde ci dice che nel 2020 il Comune di Padova ha messo a dimora 1821 alberi, e ne ha curati 7184 su un patrimonio complessivo di 11223 alberi “stradali” e 37734 alberi alberi presenti nei parchi e nei giardini pubblici. Per la messa a dimora dei nuovi alberi sono stati investiti circa 150 mila euro e ben 892 mila sono stati impegnati nella loro cura. In particolare 112mila solo per il loro monitoraggio.