Fim Cils Veneto, un convegno sulla transizione "dell'automotive"

Transizione al motore elettrico, e-combustibili, biocombustibili, sostenibilità, competenze ed occupazione, sono i contenuti che lunedì 17 aprile 2023 accompagneranno il Consiglio Generale della FIM CISL del Veneto, dal titolo VEHICLES CHANGE, quale direzione per la transizione dell’automotive, presso il G Hotel Vicenza di Creazzo (VI).

Modelli

I temi attuali mettono a confronto modelli e strategie, per consentire alla filiera produttiva legata all’automobile e più generale ai mezzi di trasporto, di saper affrontare lo switch indispensabile, sospinto dalle Direttive dell’Unione Europea. «Ma al di là delle Direttive Europee e degli interessi nazionali, al fine di contenere l’innalzamento delle temperature e le emissioni di CO2, la strada è veramente segnata? – commenta @NicolaPanarella, segretario della FIM CISL del Veneto, che rilancia: “contraddizioni, fake news e informazioni di parte, non fanno altro che alimentare consenso o dissenso estremo. Qual è la giusta transizione, quella che tutela ambiente ed economia, pianeta e sviluppo tecnologico?».

Transizione

Questa transizione, che passa attraverso la dismissione dei combustibili fossili ed all’impatto zero delle emissioni, non deve lasciare indietro nessuno. Con i delegati sindacali della FIM CISL il dibattito sarà l’occasione per condividere dubbi ed opportunità, analizzati e messi a confronto nella tavola rotonda alla quale sono invitati @FabriziaVigo – Responsabile Relazioni Istituzionali ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), @FrancescoNaso – Segretario Generale MOTUS-E (Filiera Mobilità Elettrica Automotive) e @FerdinandoUliano – Segretario Nazionale FIM CISL con delega all’Automotive. L’inizio dei lavori è previso per le ore 9.30 e l’incontro è aperto agli organi di stampa che volessero presenziare.