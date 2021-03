Giornata mondiale dell'acqua

PLaNCK! è la prima rivista italiana di scienza per ragazzi e ragazze, bilingue, che mette in collegamento Università, scuola e ricerca e che viene realizzata collaborando con le scuole e le famiglie. Sono loro ad aver prodotto questo video in occasione della "giornata mondiale dell'acqua" al quale ha collaborato l'assessora all'ambiente e al verde pubblico del comune di Padova, Chiara Gallani