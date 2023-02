"M'illumino di Meno", gli alunni della Randi agli adulti: «Noi non sprechiamo, tu cosa fai?»

Anche gli alunni della Scuola Francesca Randi partecipano all’iniziativa giunta alla sua XIX edizione. Alunni e alunne del plesso di Via Piave 23, nella mattinata, percorreranno le vie del quartiere Palestro per sensibilizzare la comunità sui temi del risparmio energetico e della sostenibilità.

M'illumino di Meno

M'illumino di Meno è la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili che Rai Radio2 con il programma Caterpillar organizza annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Piccoli cittadini crescono

Porteranno per le strade del quartiere cartelloni ed elaborati realizzati dagli alunni della scuola primaria. «A scuola noi facciamo la differenziata, spegniamo la luce, curiamo le piante e non sprechiamo acqua. E tu cosa fai?», chiedono i piccoli studenti. Dalle 8 e 30 alle 10 una serie di iniziative per le vie del quartiere che da una parte mirano a sensibilizzare la cittadinanza e dall’altra a rivendicarne il senso di appartenenza di questi piccoli cittadini.