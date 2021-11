L'amministrazione manda tutti a "scuola guida" dei monopattini

Da settembre 2021 è disponibile in città il servizio noleggio monopattini in sharing. Con l’obiettivo di promuovere i comportamenti corretti da adottare per l'uso dei monopattini in sicurezza, il Comune di Padova organizza tre sessioni teorico/pratiche di formazione. Queste giornate di formazione sono mirate a sensibilizzare gli utenti sulla sicurezza nella guida del monopattino, fornire informazioni sulla normativa nazionale e sulle specifiche disposizioni della città di Padova, sviluppare alcune competenze “tecniche” che sono alla base della guida dei monopattini.

La formazione verrà realizzata in collaborazione con gli operatori Emtransit (Dott) e Bitmobility e con la Polizia Locale, in qualità di garante dell’educazione stradale.

Gli appuntamenti

oggi 6 novembre, in piazza Duomo a partire dalle ore 13

sabato 13 novembre, in piazza Duomo a partire dalle ore 10

domenica 21 novembre, in piazza dei Frutti a partire dalle ore 10 (domenica ecologica)

Ragona

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona: «Questi mezzi sono molto apprezzati, in particolare dai giovani, e stiamo registrando numeri molto elevati. Come abbiamo detto fin dall’inizio è importante lavorare sulla formazione in particolare di ragazze e ragazzi perché sono un mezzo comunque nuovo, che ha delle regole precise che bisogna sapere per poterli utilizzare al meglio e soprattutto in modo sicuro. Abbiamo già prodotto materiale informativo con le principali regole, ma anche provare “sul campo” è fondamentale. Queste giornate di formazione verranno realizzate in luoghi frequentati e l’ultima in occasione della domenica sostenibile, dove si registra sempre un grandissimo numero di persone che raggiungono il centro con biciclette e monopattini. Sono aperte a tutta la cittadinanza e vengono realizzate con il supporto delle aziende che offrono il servizio, che ringrazio per la disponibilità».”