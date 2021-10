Vallelata e Legambiente ripuliscono il Parco di Villa Roberti

Sabato premieranno anche l’Istituto Comprensivo di Codevigo con un corso per gli studenti sulle tematiche ambientali

Si conclude sabato 9 ottobre con la giornata di pulizia del Parco di Villa Roberti di Brugine la seconda edizione dell’iniziativa “Puliamo il tuo parco”, la campagna di sensibilizzazione alla cura del verde lanciata da Vallelata e Legambiente e giunta alla seconda edizione. Il parco vincitore ha avuto la meglio sugli altri in concorso in regione.

Le scuole

A dare ulteriore valore all’iniziativa quest’anno è stato il coinvolgimento delle scuole, con l’obiettivo di motivare i più giovani ad adottare un comportamento consapevole e rispettoso verso il nostro Pianeta. Rappresentanti aziendali e di Legambiente e i volontari della città si uniranno in una simbolica grande giornata nazionale di pulizia dei 20 parchi vincitori del concorso, uno in ogni regione. Alla giornata di pulizia di Brugine parteciperanno anche i bambini della scuola elementare dell’Istituto Comprensivo di Codevigo, scuola che riceverà in premio un percorso didattico su tematiche ambientali tenuto dagli esperti di Legambiente.

Frantellizzi

«È stato un vero piacere lo scorso anno mobilitare 20 città d’Italia nella Pulizia dei nostri parchi e non potevamo non tornare anche quest’anno, con ancora maggiore entusiasmo, a proporre questa grande iniziativa di importanza civica che ci vede protagonisti insieme a Legambiente», ha dichiarato Mauro Frantellizzi, Direttore Marketing Galbani Cheese. «E quest’anno abbiamo voluto fare di più: coinvolgere le giovani generazioni nella cura del nostro pianeta è fondamentale, perché parliamo degli adulti di domani. Gli oltre 27.400 voti espressi in tutta Italia nella prima fase del concorso ci dimostrano che l’attenzione a questi temi c’è, ed è dunque necessario che l’educazione ambientale si integri nel percorso di crescita degli studenti, affinché il futuro delle nostre città sia sempre più rispettoso di ciò che ci circonda».

Villa Roberti

Il Parco di Villa Roberti, storica residenza signorile di Brugine, è una grande area verde aperta ai confini del territorio comunale. Il parco è molto frequentato dalla cittadinanza e viene utilizzato spesso per dei percorsi didattici rivolti alle scuole. «Con iniziative come Puliamo il tuo parco - dichiara Antonio Coccato, Presidente del circolo Legambiente di Piove di Sacco - noi di Legambiente, insieme all'azienda, al Comune di Brugine e grazie alla disponibilità della proprietaria del parco, alla sensibilità della Dirigente scolastica e grazie alla collaborazione fra docenti, famiglie e giovani vogliamo tenere alta l'attenzione su un tema così importante come la cura e la valorizzazione del territorio».

Iscrizioni

È possibile iscriversi alla giornata di volontariato sul sito: https://puliamoiltuoparco.vallelata.it/. L’iniziativa “Puliamo il tuo parco!” prevede anche un premio per coloro che in tutta Italia hanno espresso il proprio voto. 20 fortunati sono stati premiati con gli esclusivi monopattini elettrici messi in palio. Tutte le attività di pulizia dei parchi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative e dei protocolli sanitari previsti.